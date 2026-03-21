Potencias exigen a Irán frenar tensión en Ormuz

Líderes internacionales de países como Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania condenaron este sábado la situación en el estrecho de Ormuz y exigieron a Irán una desescalada inmediata del conflicto.

En una declaración conjunta suscrita por más de una veintena de países, entre ellos Japón, Países Bajos e Italia, los gobiernos denunciaron los recientes ataques contra buques comerciales y la infraestructura energética en la región del Golfo.

“El cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas navales iraníes y los ataques con drones y misiles representan una grave amenaza”, señala el documento.

Los firmantes también acusaron a Irán de colocar minas y atentar contra instalaciones civiles, como infraestructuras de petróleo y gas, lo que incrementa el riesgo para el comercio internacional.

Asimismo, instaron a Teherán a cumplir con la Consejo de Seguridad de la ONU, en referencia a la resolución vigente sobre la seguridad en la zona.

El bloque internacional subrayó que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional y advirtió que las consecuencias del conflicto podrían afectar a nivel global, especialmente a las poblaciones más vulnerables.

En ese sentido, exigieron el cese inmediato de las hostilidades y una reducción de tensiones para garantizar el tránsito seguro de embarcaciones comerciales.

Propuesta para estabilizar mercados

Los países también pidieron una moratoria total a los ataques contra infraestructura energética y respaldaron medidas para mitigar el impacto económico.

Entre ellas, destacaron la decisión de la Agencia Internacional de Energía de liberar reservas estratégicas de petróleo, así como la posibilidad de aumentar la producción en países aliados para estabilizar los mercados.

El pronunciamiento coincide con recientes acciones de Estados Unidos, cuyas fuerzas armadas aseguraron haber debilitado la capacidad de Irán para amenazar la navegación tras atacar instalaciones militares en la costa iraní.

Por su parte, el presidente iraní Masud Pezeshkian afirmó que cualquier fin al conflicto dependerá del cese de las agresiones por parte de Estados Unidos e Israel, así como de garantías de que no se repetirán.

Comentarios