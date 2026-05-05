Irán acusa a EUA de matar a cinco civiles en ataque cerca de Omán

El Ejército iraní acusó este martes a Estados Unidos de ser responsable de la muerte de cinco civiles en un ataque contra dos cargueros en la costa de Omán, después de que Washington afirmara haber destruido lanchas rápidas iraníes.

Una fuente militar iraní, citada por la agencia estatal Tasnim, explicó que "tras la falsa afirmación del Ejército estadounidense" sobre la destrucción de lanchas rápidas iraníes, se llevaron a cabo investigaciones con fuentes locales y se concluyó que ningún buque de combate de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) fue alcanzado.

La misma fuente aseguró que dos pequeños cargueros con civiles a bordo que navegaban desde Khasab, en la costa de Omán, hacia el litoral iraní, fueron atacados por EUA, resultando en cinco fallecidos, que el medio afirma son civiles y no militares.

El lunes, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró haber facilitado el tránsito de dos buques mercantes a través del estrecho de Ormuz -en el marco de la operación anunciada para escoltar a navíos por esta vía- y haber destruido seis lanchas rápidas iraníes que, según aseguraron, intentaron impedir su paso.

Después de tres semanas del inicio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, las partes siguen manteniendo un bloqueo selectivo del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio global de petróleo y gas por la que, en tiempos de paz, circula alrededor del 20 % de las energías fósiles mundiales.

En este contexto, el lunes, el Ejército de Estados Unidos informó de que embarcaciones de 87 países distintos están actualmente afectadas por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz, a la espera de que Washington las escolte en el marco de una operación para permitir su tránsito seguro.

Además, la Casa Blanca desmintió que uno de sus navíos militares hubiera sido atacado al intentar atravesar esta estratégica ruta, como había afirmado la prensa iraní.

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