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Internacional

Tensiones por guerra podrían complicarse con visita a China

En el viaje del primer mandato de Trump, China desplegó la alfombra roja con una banda tocando música militar, mientras los niños coreaban 'Bienvenido'

  • 10
  • Mayo
    2026

Previo a su viaje a China, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya anunciaba en redes sociales que a su homólogo chino, Xi Jinping, le “daría un gran abrazo cuando llegue allí”.

Sin embargo, los profundos vínculos económicos de Beijing con Irán, así como las tensiones comerciales por amenazas arancelarias que se remontan al primer mandato de Trump.

A Trump no le gustan los vuelos largos ni pasar periodos prolongados lejos de la Casa Blanca o de sus propiedades en Florida y Nueva Jersey. Se espera que solo pase en China partes de tres días.

Probablemente no será la misma grandiosidad de la primera visita de Trump a China en 2017, que Beijing calificó como una “visita de Estado-plus”.

Según el exdirector para China en el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Biden, Jonathan Czin, “incluso antes de toda esta conflagración con Irán, no iban a hacer una visita de Estado-plus como la última vez, simplemente porque las cosas están tensas".

Una "mejor comprensión" sobre Donald Trump

En el viaje del primer mandato de Trump, China desplegó la alfombra roja con una banda tocando música militar niños, agitando banderas y coreando “Bienvenido”.

Beijing no ofrece este nivel de espectáculo a la mayoría de los líderes extranjeros que lo visitan. Cuando el primer ministro británico Keir Starmer visitó la Ciudad Prohibida en enero, Xi no ayudó y el sitio permaneció abierto al público. Starmer tuvo que lidiar con turistas.

El Partido Republicano está centrado en conservar el control del Congreso, aun cuando las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses están descontentos con las políticas económicas de Trump y creen que Estados Unidos estaba demasiado lejos en Irán. 

 


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