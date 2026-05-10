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Internacional

Impacto externo causó explosión de buque surcoreano: Seúl

Dichas conclusiones llegaron después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmara previamente que el buque había sido atacado por Irán

  • 10
  • Mayo
    2026

Seúl concluyó que la explosión de un buque surcoreano registrada el pasado 4 de mayo en el estrecho de Ormuz fue provocada por un "impacto externo".

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores, al menos dos objetos voladores impactaron la popa del barco HMM Namu con una diferencia de alrededor de un minuto entre cada uno.

No obstante, el organismo aclaró que "existe una limitación para determinar con precisión el tipo exacto y el tamaño físico del objeto", por lo que se analizarán con más detalle los restos encontrados, incluidos los componentes del motor.

impacto-externo-causo-explosion-buque-surcoreano-seul.jpg

Dichas conclusiones llegaron después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmara previamente que el buque había sido atacado por Irán, algo que Teherán negó de forma tajante.

El Ministerio de Exteriores confirmó en la rueda de prensa que había convocado al embajador iraní en Corea del Sur para recibir una explicación sobre los resultados de la investigación.

impacto-externo-causo-explosion-buque-surcoreano-seul.jpg

También mencionó que cooperará con la comunidad internacional, incluida la revisión de su participación en la Coalición de Libertad Marítima propuesta por Estados Unidos, para reanudar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Trump llama a Corea del Sur a unirse a la guerra de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este lunes a Corea del Sur a integrarse a la misión naval encabezada por Washington en el estrecho de Ormuz, luego de un supuesto ataque iraní contra un buque vinculado al país asiático.

trump-corea-del-sur.jpg

El Gobierno de Corea del Sur confirmó que se encuentra verificando la información sobre el incidente, ocurrido en aguas cercanas a Emiratos Árabes Unidos.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump llama a Corea del Sur a unirse a la guerra de Irán


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