OMS afirma bajo riesgo por hantavirus, pero toman precauciones

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, afirmó este domingo que el riesgo de contagio de hantavirus a través de los casos reportados en el crucero MV Hondius es bajo.

Durante una rueda de prensa brindada en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, el director sanitario detalló que se llevó a cabo el desembarco de los pasajeros y parte de la tripulación del crucero, bajo la supervisión de la propia organización, así como de autoridades de España.

El director de la OMS también resaltó el liderazgo de España y de la isla canaria de Tenerife en esta crisis, que considera que se está gestionando "muy bien".

Por su parte, la ministra de Sanidad española, Mónica García, insistió en que este operativo está funcionando "muy bien" y con absoluta seguridad para la población local.

El desembarco se produjo de forma escalonada y se hará en función de la disponibilidad de los aviones para la repatriación.

Inician traslado de pasajeros afectados por hantavirus del crucero MV Hondius frente a Tenerife

Los primeros pasajeros evacuados del crucero afectados por un brote de hantavirus que se encuentra frente a las Islas Canarias de España llegaron el domingo por la tarde a Madrid, donde están siendo trasladados a un hospital militar.

Estos ciudadanos españoles fueron los primeros en abandonar el MV Hondius, que permanece fondeado frente a Tenerife.

Aviones con ciudadanos franceses y canadienses salieron de Tenerife después del avión español. Un avión holandés tenía previsto partir con alemanes, belgas y griegos, y se esperaba que un avión estadounidense llegara a Tenerife alrededor de las 17:30 hora local.

Nadie entre las más de 140 personas en el MV Hondius presenta síntomas del virus, indicaron las autoridades españolas, la OMS y la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions.

Tras llegar a Madrid, los evacuados en el primer avión estarán en cuarentena, indicaron las autoridades sanitarias españolas. Solo los 14 ciudadanos españoles a bordo harán cuarentena en España.

¿Cómo se puede contagiar una persona por hantavirus?

El hantavirus suele propagarse cuando las personas inhalan residuos contaminados de excrementos de roedores y no se transmite fácilmente entre personas. Pero la cepa de los Andes detectada en el brote del crucero podría propagarse entre personas en casos raros.

Los pasajeros y miembros de la tripulación que desembarquen dejarán atrás su equipaje y solo se les permitirá llevar una bolsa pequeña con artículos esenciales, un celular, un cargador y documentación.

Comentarios