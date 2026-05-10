Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
oms_afirma_bajo_riesgo_por_hantavirus_pero_toman_precauciones_801a782cf7
Internacional

OMS afirma bajo riesgo por hantavirus, pero toman precauciones

El desembarco de los afectados se produjo de forma escalonada y se hará en función de la disponibilidad de los aviones para la repatriación

  • 10
  • Mayo
    2026

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, afirmó este domingo que el riesgo de contagio de hantavirus a través de los casos reportados en el crucero MV Hondius es bajo.

Durante una rueda de prensa brindada en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, el director sanitario detalló que  se llevó a cabo el desembarco de los pasajeros y parte de la tripulación del crucero, bajo la supervisión de la propia organización, así como de autoridades de España.

El director de la OMS también resaltó el liderazgo de España y de la isla canaria de Tenerife en esta crisis, que considera que se está gestionando "muy bien".

oms-afirma-bajo-riesgo-por-hantavirus-pero-toman-precauciones.jpg

Por su parte, la ministra de Sanidad española, Mónica García, insistió en que este operativo está funcionando "muy bien" y con absoluta seguridad para la población local.

El desembarco se produjo de forma escalonada y se hará en función de la disponibilidad de los aviones para la repatriación.

Inician traslado de pasajeros afectados por hantavirus del crucero MV Hondius frente a Tenerife

Los primeros pasajeros evacuados del crucero afectados por un brote de hantavirus que se encuentra frente a las Islas Canarias de España llegaron el domingo por la tarde a Madrid, donde están siendo trasladados a un hospital militar.

oms-afirma-bajo-riesgo-por-hantavirus-pero-toman-precauciones.jpg

Estos ciudadanos españoles fueron los primeros en abandonar el MV Hondius, que permanece fondeado frente a Tenerife.

Aviones con ciudadanos franceses y canadienses salieron de Tenerife después del avión español. Un avión holandés tenía previsto partir con alemanes, belgas y griegos, y se esperaba que un avión estadounidense llegara a Tenerife alrededor de las 17:30 hora local.

oms-afirma-bajo-riesgo-por-hantavirus-pero-toman-precauciones.jpg

Nadie entre las más de 140 personas en el MV Hondius presenta síntomas del virus, indicaron las autoridades españolas, la OMS y la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions.

oms-afirma-bajo-riesgo-por-hantavirus-pero-toman-precauciones.jpg

Tras llegar a Madrid, los evacuados en el primer avión estarán en cuarentena, indicaron las autoridades sanitarias españolas. Solo los 14 ciudadanos españoles a bordo harán cuarentena en España.

¿Cómo se puede contagiar una persona por hantavirus?

El hantavirus suele propagarse cuando las personas inhalan residuos contaminados de excrementos de roedores y no se transmite fácilmente entre personas. Pero la cepa de los Andes detectada en el brote del crucero podría propagarse entre personas en casos raros. 

Los pasajeros y miembros de la tripulación que desembarquen dejarán atrás su equipaje y solo se les permitirá llevar una bolsa pequeña con artículos esenciales, un celular, un cargador y documentación.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

hantavirus_63276f0ff7
OMS busca frenar alarma en Tenerife por crucero con hantavirus
EH_CONTEXTO_2a28df4636
Hospitalizan a neerlandesa por posible caso de hantavirus
riesgo_sanitario_por_hantavirus_continua_siendo_bajo_oms_06e228f146
Riesgo sanitario por hantavirus continúa siendo bajo: OMS
publicidad

Últimas Noticias

EH_MARCA_DE_AGUA_12_6eba59eb04
Violento desalojo a obreros de AHMSA deja detenidos y heridos
Whats_App_Image_2026_05_11_at_12_46_09_1_3320644e92
Investigan a funcionarios por ataque mortal a Guardia Estatal
TRUMP_77f8d21ccf
Trump abordará con Xi venta de armas a Taiwán
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_5_4fc26ae58e
Hallan fuerzas federales megatúnel de huachicol en Santa Catarina
EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
publicidad
×