Irán interrumpe tránsito de petroleros por estrecho de Ormuz

Irán interrumpió este miércoles la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel al Líbano, en el que murieron decenas de personas, según medios iraníes.

"El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano."

De acuerdo con la agencia Fars, Irán permitió el paso de dos petroleros por el estrecho de Ormuz, después de que se estableciera el alto el fuego de dos semanas.

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Sin embargo, se mencionó que Líbano quedó fuera del cese al fuego, por lo que el Ejército de Israel lanzó su "mayor ataque" registrado desde que inició el conflicto en Medio Oriente.

Por su parte, Irán denunció varias violaciones del acuerdo con ataques en su territorio a una refinería en la isla de Lavan del Golfo Pérsico, así como la intercepción de un dron en la ciudad de Lar.

Israel bombardea Líbano pese a un alto al fuego; reportan muertos

Israel lanzó este miércoles una ofensiva aérea sin precedentes contra distintas zonas de Líbano, incluyendo áreas densamente pobladas del centro de Beirut, apenas horas después de anunciarse un alto al fuego en el conflicto con Irán.

De acuerdo con el Gobierno libanés, los ataques dejaron “decenas” de muertos y “cientos” de heridos, en lo que calificó como el mayor bombardeo desde el inicio de la guerra el pasado 2 de marzo.

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