Irán lo buscó para lograr un acuerdo 'a toda costa': Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán ha retomado el contacto con Washington con la intención de reactivar una nueva ronda de negociaciones, luego de que las conversaciones más recientes, realizadas en Pakistán, concluyeran sin resultados positivos.

Durante un breve encuentro con la prensa, el mandatario afirmó que fue la parte iraní quien buscó acercarse nuevamente a su administración.

“Nos ha contactado la otra parte”, señaló, al tiempo que destacó que, desde su perspectiva, existe un interés marcado por parte de Teherán en alcanzar un acuerdo. “Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”, agregó. No obstante, Trump evitó confirmar si Estados Unidos aceptará volver formalmente a la mesa de diálogo o bajo qué condiciones podría hacerlo.

Este nuevo episodio se produce en medio de un prolongado historial de tensiones entre ambos países, particularmente en torno al programa nuclear iraní.

Desde que Estados Unidos se retiró en 2018 del acuerdo nuclear conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), durante la propia administración de Trump, las relaciones diplomáticas se han deteriorado significativamente.

A partir de entonces, Washington ha impulsado una política de “máxima presión” basada en sanciones económicas, mientras que Irán ha respondido reduciendo gradualmente sus compromisos nucleares.

Las negociaciones recientes en Pakistán representaban un intento por destrabar el conflicto y abrir una vía diplomática, pero terminaron sin consenso, evidenciando la persistencia de desacuerdos clave, como el levantamiento de sanciones y las garantías sobre el desarrollo nuclear iraní.

Desde la puerta del Despacho Oval, Trump reiteró que la prioridad de su gobierno sigue siendo impedir que Irán obtenga un arma nuclear, un objetivo que calificó como innegociable.

En ese sentido, advirtió que no permitirá que la república islámica ejerza presión sobre la comunidad internacional.

“No vamos a dejar que Irán chantajee al mundo”, afirmó con firmeza.

Mientras tanto, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo en una llamada con el presidente francés Emmanuel Macron que

“Hemos declarado claramente las condiciones del alto el fuego y seguimos comprometidos con ellas”, rechazando contundentemente la intención de Washington por eliminar el plan nuclear iraní. “Las exigencias excesivas de Estados Unidos impidieron alcanzar un acuerdo… Irán continuará las negociaciones solo dentro del marco del derecho internacional”, puntualizó.

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