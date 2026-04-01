Estados Unidos afirma que Irán pidió un alto al fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán solicitó un alto al fuego.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que esta decisión se considerará una vez que el estrecho de Ormuz sea reabierto.

"El presidente del nuevo régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir a Estados Unidos un alto el fuego. Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces, seguiremos bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen, ¡de vuelta a la Edad de Piedra! - Presidente Donald J. Trump"

"Iran’s New Regime President, much less Radicalized and far more intelligent than his predecessors, has just asked the United States of America for a CEASEFIRE! We will consider when Hormuz Strait is open, free, and clear. Until then, we are blasting Iran into oblivion or, as… pic.twitter.com/q1VhhPxtmi — The White House (@WhiteHouse) April 1, 2026

Trump afirmó el martes que prevé "retirarse" de Irán en "dos o tres semanas", al asegurar que se están logrando los objetivos de la guerra iniciada el 28 de febrero, como evitar que la República Islámica obtenga un arma nuclear.

Esto sucede después de que intentó, sin éxito, liderar una coalición militar con sus aliados para reabrir el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de crudo que permanece bloqueada por Irán.

Trump instó a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a las naciones asiáticas a actuar con "coraje" y "tomar" el estrecho, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

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