Irán permite el paso de 32 buques más en Ormuz y suma 182 cruces

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este lunes que autorizó el paso de 32 embarcaciones por el estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas, en medio del control parcial que mantiene sobre una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

Con esta cifra, ya son 182 los buques que han logrado cruzar el estrecho en los últimos seis días tras obtener autorización de las fuerzas iraníes.

De acuerdo con el comunicado difundido por la agencia Tasnim, entre las embarcaciones autorizadas se encontraban cinco superpetroleros que recibieron prioridad para atravesar el corredor marítimo.

Ormuz sigue parcialmente bloqueado

El estrecho de Ormuz permanece bajo restricciones desde el pasado 28 de febrero, cuando comenzó la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Aunque Teherán no ha cerrado completamente la ruta, sí mantiene un control estricto sobre el tránsito marítimo, lo que ha provocado preocupación internacional por el suministro energético.

Antes del conflicto, por Ormuz transitaba cerca del 20% del petróleo que se comercializa diariamente en el mundo.

La Guardia Revolucionaria no detalló las banderas de los barcos autorizados, aunque medios iraníes señalaron anteriormente que la mayoría de las embarcaciones pertenecen a países del sudeste asiático con relaciones cercanas a Teherán.

Petróleo y combustibles siguen bajo presión

El bloqueo parcial del estrecho ha impactado directamente en los mercados internacionales, provocando aumentos en los precios del petróleo y de los combustibles.

La incertidumbre sobre la reapertura total de la ruta mantiene en alerta a gobiernos y empresas energéticas, debido a la importancia estratégica de Ormuz para el suministro global.

Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, Irán aseguró que trabaja junto con Omán en un mecanismo para garantizar el tránsito marítimo seguro.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, confirmó que Teherán y Omán buscan implementar un sistema especial para permitir el paso de embarcaciones bajo ciertas condiciones.

“El objetivo es garantizar el tránsito seguro”, afirmó el funcionario, aunque aclaró que el esquema requerirá pagos por parte de los buques sin que esto sea considerado oficialmente un peaje.

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