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Internacional

Irán afirma que acuerdo con EUA no es inminente, pese a avances

Junto a Omán, se establecerá un mecanismo para garantizar el tránsito seguro por el estrecho mediante servicios de navegación

  • 25
  • Mayo
    2026

Irán afirmó este lunes que la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente, pese a los avances en las negociaciones de paz.

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, se llegan a acordar varios puntos, pero no significa que la firma se concrete.

"Es cierto que hemos llegado a conclusiones sobre muchas cuestiones en discusión, pero eso no significa que la firma de un acuerdo sea inminente”.

El portavoz reiteró que las negociaciones se centran en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní. Esta última, según el vocero, se discutirá en un plazo de 60 días posterior al memorando de entendimiento que negocian ambas partes.

Estas declaraciones se emiten después de que el secretario de Estado en Estados Unidos, Marco Rubio, afirmara que un acuerdo para poner fin a la guerra podría materializarse este próximo martes.

“Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche o quizá hoy".

Afirmó que, junto con Omán, se establecerá un mecanismo para garantizar el tránsito seguro por el estrecho mediante servicios de navegación y medidas para proteger el medio ambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán.

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que las conversaciones de paz con Irán "avanzan de manera constructiva, pero sin prisas".

Te recomendamos: Negociaciones siguen de forma constructiva, pero sin prisa: Trump

EUA e Irán trabajan en acuerdo de paz; incluye tregua de 60 días

El acuerdo que Estados Unidos e Irán para cesar el conflicto en Medio Oriente se encuentran a punto de cerrar incluiría el desbloqueo del estrecho de Ormuz, así como una tregua de 60 días para negociar otros aspectos.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que se encontraban a punto de cerrar un acuerdo con Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que se esperan "buenas noticias" en las próximas horas.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA e Irán trabajan en acuerdo de paz; incluye tregua de 60 días


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