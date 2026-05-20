Irán permite paso de 26 buques por Ormuz bajo control militar

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este miércoles que permitió el tránsito de 26 petroleros y embarcaciones comerciales a través del estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas, bajo supervisión y coordinación de sus fuerzas navales, en medio de la tensión regional derivada de la guerra con Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar iraní, las embarcaciones cruzaron el estratégico corredor marítimo “bajo la coordinación y protección de la Armada de la Guardia Revolucionaria”.

El paso por Ormuz permanece sujeto a autorización previa de las autoridades iraníes desde el inicio del conflicto bélico el pasado 28 de febrero, cuando Teherán reforzó el control sobre una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Ormuz, punto clave para el petróleo mundial

Antes del estallido de la guerra, por el estrecho de Ormuz transitaba alrededor del 20% del petróleo y gas comercializado a nivel mundial, lo que convierte a la zona en un punto estratégico para el suministro energético internacional.

Aunque el gobierno iraní no detalló la nacionalidad de los barcos autorizados, medios locales habían reportado días antes que Teherán permitió el paso de buques chinos por el estrecho, coincidiendo con la visita oficial del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín.

Según Tasnim, esas embarcaciones siguieron rutas y protocolos establecidos por Irán, que mantiene un férreo control sobre la navegación comercial en la región.

Irán busca formalizar cobro de peajes

Paralelamente, el gobierno iraní impulsa un proyecto de ley para establecer de manera formal el cobro de peajes a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz.

Aunque la iniciativa aún no ha sido aprobada, el Banco Central iraní aseguró a finales de abril que ya comenzó a recibir pagos de embarcaciones por utilizar esta ruta marítima.

Las autoridades iraníes adelantaron además que próximamente presentarán un nuevo mecanismo regulatorio para el tránsito marítimo en la zona.

Estados Unidos endurece presión marítima

En respuesta al control iraní sobre Ormuz, Estados Unidos intensificó desde el 13 de abril las acciones de vigilancia y presión sobre puertos y embarcaciones iraníes.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que hasta el momento 89 embarcaciones han sido obligadas a modificar su ruta debido al operativo implementado en la región.

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