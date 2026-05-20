Trump asegura control sobre Netanyahu en conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, actuará conforme a sus peticiones en medio de las tensiones y amenazas relacionadas con Irán.

El mandatario estadounidense hizo las declaraciones antes de viajar a Connecticut, donde fue cuestionado sobre la posibilidad de reanudar los ataques contra territorio iraní y el tiempo que estaría dispuesto a esperar tras los recientes ultimátums lanzados a Teherán.

Durante su mensaje ante medios, Trump afirmó que Netanyahu es un aliado cercano y sostuvo que el líder israelí “hará todo” lo que él le solicite en relación con la guerra.

"Hará todo lo que yo quiera que haga y, para mí, es un gran tipo. Es un gran tipo. No olviden que fue primer ministro en tiempo de guerra y, en mi opinión, en Israel no lo tratan como se merece", insistió Trump sobre Netanyahu, quien se enfrenta a un juicio por presuntos cargos relacionados con abuso de poder, soborno y corrupción.

Además, defendió públicamente al primer ministro israelí, a quien describió como una figura clave durante tiempos de conflicto, y consideró que en Israel no se le reconoce como debería.

Netanyahu enfrenta actualmente un proceso judicial por presuntos delitos relacionados con corrupción, abuso de poder y soborno.

Críticas contra Isaac Herzog

Trump también volvió a lanzar cuestionamientos contra el presidente israelí, Isaac Herzog, al señalar que no ha respaldado suficientemente a Netanyahu.

El mandatario republicano ya había criticado anteriormente a Herzog por no otorgar un indulto al primer ministro israelí en medio del proceso legal que enfrenta.

De acuerdo con medios israelíes, Trump y Netanyahu sostuvieron una conversación telefónica el pasado domingo para abordar el panorama en Oriente Medio, incluyendo la situación en Irán, Líbano y Gaza.

Tras esa llamada, el presidente estadounidense advirtió nuevamente a Irán sobre las consecuencias de no avanzar en las negociaciones para poner fin al conflicto.

Este martes, Trump insistió en que Teherán debe concretar un acuerdo definitivo en los próximos días, pese al frágil alto al fuego vigente desde el pasado 8 de abril.

Mientras continúan las negociaciones, autoridades israelíes han reiterado que sus operaciones militares en la región aún no concluyen.

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