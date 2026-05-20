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Escena

Olivia Rodrigo adelanta videoclip de su nuevo sencillo 'The Cure'

Olivia Rodrigo lanzó un avance del videoclip de 'The Cure', segundo sencillo de su próximo álbum que llegará este viernes

  • 20
  • Mayo
    2026

La cantante Olivia Rodrigo sorprendió a sus seguidores este miércoles al publicar un adelanto del videoclip de “The Cure”, tema que será lanzado oficialmente este viernes como parte de su próximo álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

En el breve avance compartido en redes sociales, se observa a varias enfermeras ingresando a un quirófano identificado con las iniciales “OR”, en referencia a la artista.

Al abrir la puerta, aparecen diversas botellas de colores pastel que parecen representar “la cura”, dentro de una estética visual suave y cinematográfica.

Será el segundo sencillo del álbum

“The Cure” será el segundo sencillo oficial del tercer álbum de estudio de Rodrigo, cuyo estreno está programado para el próximo 12 de junio de 2026.

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La producción llega después del éxito de “Drop Dead”, canción que marcó el regreso musical de la intérprete y que incluso incluyó referencias a The Cure.

La artista aseguró en sus redes sociales que “The Cure” es una de sus composiciones favoritas y una de las canciones más importantes que ha escrito hasta ahora.

Fans relacionan tema con Robert Smith

El título del sencillo provocó especulaciones entre seguidores sobre una posible inspiración relacionada con la banda liderada por Robert Smith.

Rodrigo y Smith compartieron escenario anteriormente durante el Festival de Glastonbury, donde interpretaron juntos algunos temas de The Cure.

Además, el sencillo “Drop Dead” ya contenía referencias directas a canciones de la agrupación británica.

También te puede interesar: Olivia Rodrigo deslumbra en Versalles con 'Drop Dead'

De acuerdo con la información revelada por la cantante, “The Cure” tendrá una duración de 4 minutos con 57 segundos, convirtiéndose en la canción más extensa de toda su discografía.

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El álbum incluirá 13 temas y explorará principalmente historias de amor, nostalgia, miedo y anhelo, inspiradas en experiencias personales y referencias culturales como la serie Sex and the City.

También te puede interesar: Confirma Olivia Rodrigo su gira mundial ‘The Unraveled Tour’

Rodrigo también confirmó recientemente la gira “The Unraveled Tour”, con la que promocionará el disco a partir de septiembre.

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