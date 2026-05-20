Trump firma decreto para que bancos revisen envíos de migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que endurece la supervisión sobre transferencias financieras internacionales y que podría impactar directamente el envío de remesas hacia México.

El documento, titulado “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, instruye al Departamento del Tesoro y a los reguladores financieros federales a reforzar la vigilancia sobre operaciones consideradas de riesgo, particularmente aquellas relacionadas con transferencias transfronterizas de bajo monto y plataformas de pagos digitales.

Aunque la orden no menciona de manera explícita las remesas, sus disposiciones apuntan a mecanismos utilizados por millones de migrantes para enviar dinero a sus familias.

Mayor vigilancia a transferencias y depósitos

La orden ejecutiva, fechada el 19 de mayo de 2026, establece que en un plazo de 60 días el Departamento del Tesoro deberá emitir nuevas directrices para bancos y entidades financieras.

Entre los puntos señalados destacan las transferencias internacionales de pequeñas cantidades, consideradas por Washington como posibles vehículos para actividades ilícitas.

También se ordena revisar con mayor atención el uso de plataformas de pago entre particulares y procesadores de pagos de terceros, al advertir que podrían utilizarse para movimientos “fuera de los libros”.

Además, se instruye a las instituciones financieras a detectar patrones repetitivos de depósitos o retiros en pequeñas cantidades ligados a ciclos de nómina, práctica conocida como “estructuración”.

Bancos podrían pedir información migratoria

Uno de los apartados que más preocupación ha generado entre organizaciones migrantes es el reforzamiento de los programas de identificación de clientes.

La orden abre la posibilidad de que bancos soliciten información sobre el estatus migratorio de los usuarios cuando detecten indicadores de riesgo financiero.

En la práctica, esto podría derivar en mayores filtros para migrantes sin documentos o incluso en el rechazo de algunas transferencias.

Especial atención recibió la referencia al ITIN, el Número de Identificación Personal del Contribuyente que utilizan miles de migrantes indocumentados para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos.

El decreto señala que el uso de este documento “puede identificarse como un factor de riesgo que requiere diligencia debida reforzada”, lo que podría traducirse en más obstáculos para quienes dependen de este mecanismo para mover su dinero.

México, entre los más afectados

México es actualmente el tercer receptor de remesas a nivel mundial. Tan solo en 2025, el Banco de México reportó ingresos superiores a $64,000 millones de dólares provenientes principalmente de trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

Analistas consideran que, aunque el decreto no prohíbe el envío de remesas, sí crea un entorno de mayor supervisión y posibles restricciones operativas para migrantes sin situación migratoria regular.

La preocupación también alcanza al acceso a productos financieros dentro de Estados Unidos.

Dicha orden instruye a organismos como la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) a emitir nuevas guías para evaluar riesgos crediticios asociados con personas sin autorización de trabajo.

Esto podría endurecer el acceso a créditos hipotecarios, préstamos personales y otros servicios financieros para comunidades migrantes.

Por otra parte, la nueva medida se suma a la estrategia migratoria impulsada por Trump durante su regreso a la Casa Blanca, caracterizada por mayores controles fronterizos y una política de presión sobre migrantes indocumentados.

Organizaciones civiles y especialistas en temas financieros advirtieron que las nuevas reglas podrían aumentar la exclusión bancaria y fomentar el uso de mecanismos informales para el envío de dinero, con mayores riesgos para los usuarios.

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