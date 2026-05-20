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Internacional

Arabia Saudita pide a Irán aprovechar vía diplomática

Arabia Saudí respaldó la decisión de Donald Trump de priorizar la diplomacia e instó a Irán a evitar una escalada militar

  • 20
  • Mayo
    2026

Arabia Saudí expresó su respaldo a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abrir espacio a la diplomacia antes de retomar acciones militares contra Irán.

El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, afirmó que su gobierno valora la disposición de Washington para buscar un acuerdo que permita reducir las tensiones en Medio Oriente y garantizar la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz.

A través de redes sociales, el canciller saudí pidió a Irán aprovechar las negociaciones diplomáticas para impedir consecuencias mayores en la región.

También reconoció la mediación impulsada por Pakistán entre Teherán y Washington, con el objetivo de acercar posiciones sobre el conflicto y el programa nuclear iraní.

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El funcionario insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo integral que contribuya a una paz duradera tanto en Medio Oriente como a nivel internacional.

Irán responde a amenazas de Trump

Las declaraciones saudíes ocurrieron después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, advirtiera que un eventual regreso a la guerra traería “más sorpresas” para las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El funcionario iraní reaccionó así al nuevo ultimátum lanzado por Trump para que Teherán alcance un acuerdo nuclear en los próximos días.

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La República Islámica ha rechazado hasta ahora las condiciones planteadas por Estados Unidos respecto al enriquecimiento de uranio y recientemente presentó una contrapropuesta mediante mediadores paquistaníes.

El mandatario estadounidense aseguró esta semana que mantiene listas a las Fuerzas Armadas para ejecutar un posible “ataque a gran escala” contra Irán en caso de fracasar las negociaciones diplomáticas.

Sin embargo, Trump decidió aplazar cualquier ofensiva militar tras conversaciones con aliados del golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudí y Catar, quienes solicitaron dar prioridad a las conversaciones antes de una posible escalada bélica.


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