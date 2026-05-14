EUA persuade a China de ser más activo en conflicto iraní: Rubio

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Washington espera convencer a China para que asuma un papel más activo para frenar las acciones de Irán en el golfo Pérsico.

Durante una entrevista, Rubio afirmó que buscan convencer a China para que desempeñe un papel más activo en este conflicto.

"Está en el interés de China resolver esto. Esperamos convencerlos de desempeñar un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora y tratando de hacer ahora en el golfo Pérsico".

Aseguró que el bloqueo del estrecho de Ormuz y el conflicto han tenido repercusiones en China, debido a que una de sus embarcaciones fue alcanzada por un ataque durante este fin de semana.

Por ello, el secretario de Estado insistió sobre el posible efecto que el bloqueo de Ormuz tiene sobre los intereses energéticos de Pekín. También aseguró que China posee una estrategia clara sobre este conflicto al afirmar que "tiene un plan y quiere ejecutarlo".

Agregó que entiende la postura de China, pero cuando ese plan entra en conflicto con sus intereses nacionales, se necesita "hacer lo que es correcto para Estados Unidos".

Washington intensificó en los últimos meses la presión sobre Pekín para que reduzca su apoyo indirecto a Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó en varias ocasiones a China que persuada a Teherán sobre reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de hidrocarburos donde pasan alrededor del 45%.

Comentarios