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Internacional

Declaran a Meta y YouTube responsables por adicción en redes

Meta deberá pagar $4.2 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos, mientras que YouTube enfrentará una sanción de $1.8 millones

  • 25
  • Marzo
    2026

En un fallo histórico, un jurado determinó que Meta y YouTube actuaron con negligencia al diseñar plataformas que fomentan la adicción, provocando daños a la salud mental de una joven usuaria.

La resolución, emitida este miércoles, concluyó que ambas compañías perjudicaron a una mujer identificada como KGM mediante funciones como el desplazamiento infinito y los algoritmos de recomendación, herramientas que —según la demanda— impulsaron ansiedad y depresión.

Como resultado, Meta deberá pagar $4.2 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos, mientras que YouTube enfrentará una sanción de $1.8 millones.

El caso marca un precedente clave: abre la puerta a una ola de litigios contra empresas tecnológicas por el impacto de sus productos en el bienestar de los usuarios. KGM, hoy de 20 años, comparó estas plataformas con “cigarrillos digitales” y casinos, acusándolas de explotar mecanismos de adicción.

El veredicto es uno de miles de procesos legales en curso contra gigantes como TikTok y Snap Inc., señalados por adolescentes, escuelas y fiscales en Estados Unidos.

Además, revive una estrategia legal similar a la utilizada contra las tabacaleras en el siglo pasado: demostrar que las empresas diseñan productos adictivos a sabiendas del daño que provocan.

Hasta ahora, las tecnológicas habían evitado responsabilidades gracias a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. Sin embargo, este fallo podría debilitar ese escudo legal.

Antes del juicio, TikTok y Snap optaron por llegar a acuerdos con la demandante bajo términos confidenciales.

El mensaje es claro: la era de la impunidad digital podría estar llegando a su fin.


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