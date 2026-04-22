Irán renegociará con EUA cuando se den las condiciones necesarias

Irán afirmó este miércoles que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las “condiciones necesarias y razonables”.

Al ser cuestionado sobre el tema, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que Teherán se reunirá de nuevo con Estados Unidos para negociar un fin a la guerra tras la incertidumbre de los últimos días acerca de una reunión hoy en Pakistán que no llegó a celebrarse.

El diplomático afirmó que actuaremos “cuando lleguemos a la conclusión de que existen las condiciones necesarias y razonables”, pero no explicó cuáles son esas condiciones.

Subrayó que buscarán “materializar los intereses nacionales y consolidar los logros del pueblo iraní al frustrar los objetivos maliciosos de sus enemigos”.

Acerca de la extensión del alto el fuego indefinido que anunció ayer el presidente Donald Trump, que:

“La República Islámica de Irán no fue quien inició esta guerra” y que sus acciones han sido en “legítima defensa frente a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista (Israel)”.

En medio del silencio político, la Guardia Revolucionaria iraní anunció hoy el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por "operar sin los permisos necesarios" y que han sido conducidos a la costa de Irán, en lo que supone una escalada.

Teherán reiteró este miércoles que no acudirá a nuevas rondas de diálogo mientras persista el bloqueo naval de sus puertos, una medida que Washington mantiene vigente pese a la extensión del alto el fuego.

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