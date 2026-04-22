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Internacional

Fuga tóxica en Virginia Occidental deja 2 muertos y 19 heridos

Las autoridades confirmaron que dos personas perdieron la vida a consecuencia de la fuga, mientras que 19 más fueron trasladadas a hospitales.

  • 22
  • Abril
    2026

Dos personas murieron tras una fuga química registrada en una planta industrial ubicada en Virginia Occidental, en Estados Unidos, lo que también dejó a varias personas lesionadas.

El incidente ocurrió este miércoles en las instalaciones de Catalyst Refiners, una empresa dedicada a la recuperación de plata en la localidad de Institute, de acuerdo con autoridades del condado de Kanawha.

Reacción química provocó la emergencia

Según informó el director de gestión de emergencias del condado, los trabajadores se encontraban en proceso de cerrar una parte de la planta cuando se produjo una reacción entre ácido nítrico y otra sustancia no identificada.

Ben Salango, integrante de la Comisión del Condado de Kanawha, detalló que dicha reacción generó sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico.

Saldo mortal y personas hospitalizadas

Las autoridades confirmaron que dos personas perdieron la vida a consecuencia de la fuga, mientras que 19 más fueron trasladadas a hospitales. Al menos una de ellas se reporta en estado crítico.

La emergencia se registró alrededor de las 9:53 horas (tiempo local), lo que derivó en la emisión de una alerta de confinamiento para la zona cercana, incluida la Universidad Estatal de Virginia Occidental, la cual fue levantada posteriormente.

Activan protocolos de descontaminación

Debido a la peligrosidad del incidente, se desplegó un operativo de descontaminación a gran escala. Las personas afectadas tuvieron que retirarse la ropa y ser rociadas con agua como parte de los protocolos de seguridad.

Empresa colabora en la investigación

Ames Goldsmith Corp., empresa propietaria de Catalyst Refiners, expresó en un comunicado estar "profundamente consternada" por lo ocurrido.

Asimismo, indicó que mantiene coordinación con autoridades locales, estatales y federales para determinar las causas de la fuga y esclarecer los hechos.


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