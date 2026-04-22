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Finanzas

Canadá rechaza imposiciones de EUA en revisión del T-MEC

El primer ministro de Canadá afirmó que su país no permitirá que Estados Unidos imponga de forma unilateral las condiciones en la revisión del T-MEC

  • 22
  • Abril
    2026

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que su país no permitirá que Estados Unidos imponga de forma unilateral las condiciones en la revisión del T-MEC, proceso que debe concluir antes del 1 de julio.

“No se trata de que Estados Unidos dicte las condiciones. Estamos negociando y podemos llegar a un resultado mutuamente satisfactorio, pero llevará tiempo”, declaró el mandatario ante medios.

Las declaraciones se dan en un contexto de fricciones comerciales, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera en 2025 aranceles a importaciones clave provenientes de Canadá, medida que fue respondida por Ottawa con contramedidas.

Ante este escenario, Carney subrayó la necesidad de diversificar el comercio canadiense para reducir su dependencia del mercado estadounidense.

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También te puede interesar: Prevén para 25 de mayo negociaciones formales de T-MEC

Negociaciones en curso

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha para las conversaciones formales en las que participará Canadá, aunque México ya ha sostenido dos rondas previas con Estados Unidos y se espera una negociación formal en las próximas semanas.

La principal negociadora comercial canadiense, Janice Charette, anticipó que no todas las diferencias entre ambos países quedarán resueltas antes de la fecha límite, aunque descartó que ello ponga en riesgo el acuerdo.

Por su parte, el exprimer ministro de Quebec, Jean Charest, quien asesora al gobierno canadiense, señaló que Washington buscaría obtener “muchas concesiones” por parte de Ottawa en el proceso de revisión.

La revisión del T-MEC es considerada un punto crucial para el futuro del comercio en América del Norte, en medio de tensiones económicas y ajustes en las cadenas de suministro globales.

Canadá ha reiterado que buscará condiciones equitativas en la negociación, defendiendo sus intereses económicos frente a las presiones de su principal socio comercial.


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