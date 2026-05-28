Tigres jugará su Final 28… ¡en los últimos 15 años!

De 2010 a la fecha, Tigres se ha acostumbrado a disputar Finales en torneos oficiales, al grado de que este fin de semana disputará su serie por el título 28 en los últimos 15 años.

Los felinos visitarán al Toluca este sábado en el Estadio Nemesio Díez del Estado México, a las 18:00 horas, en la batalla por el cetro de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Las Finales que han disputado los auriazules son: de Liga MX, Copa MX, SuperCopa MX, SuperCopa Liga MX, Concachampions, Campeones Cup, Campeón de Campeones, Leagues Cup, Mundial de Clubes y Copa Libertadores.

Dentro de todas estas Finales, una la disputó hoy hace tres años, en la Liguilla del Torneo Clausura 2023… y venció 3-2 de visita en el marcador global a Chivas en el Estadio Akron, el domingo 28 de mayo.

ENTÉRATE

Estas son las Finales que habrá disputado Tigres de 2010 a la fecha:

TORNEO FINALES

Liga MX 10

Concachampions 5

Campeón de Campeones 5

Campeones Cup 2

Leagues Cup 1

Mundial de Clubes 1

Copa Libertadores 1

Copa MX 1

SuperCopa MX 1

SuperCopa Liga MX 1

TOTAL 28

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