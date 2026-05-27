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Internacional

Irán ataca base militar de EUA como represalia por ataques

Aunque los reportes oficiales de Teherán no especificaron la ubicación exacta del contraataque, las sospechas apuntan a territorio kuwaití

  • 27
  • Mayo
    2026

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó ayer un ataque contra una base militar de Estados Unidos en represalia por bombardeos previos realizados por fuerzas estadounidenses en el sur del país, informó la televisión estatal iraní Irib.

De acuerdo con el reporte, la ofensiva iraní ocurrió a las 04:50 horas locales (01:20 GMT), luego de que, horas antes, el ejército estadounidense ejecutara acciones que Teherán calificó como una “agresión” en las inmediaciones del aeropuerto de Bandar Abás, en una zona estratégica cercana al estrecho de Ormuz.

“La base aérea estadounidense que sirvió como origen del ataque fue atacada”, señaló la Guardia Revolucionaria de Irán, sin precisar la ubicación exacta de la instalación militar alcanzada durante la operación.

Sin embargo, autoridades de Kuwait —aliado de Estados Unidos en la región— informaron que se encontraban respondiendo a ataques con misiles y drones la mañana del jueves, lo que apunta a que el objetivo podría encontrarse en ese país, aunque no se ha confirmado oficialmente.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, el ejército kuwaití no detalló los objetivos específicos alcanzados ni el alcance de los daños provocados, mientras que hasta el momento ninguna autoridad ha reivindicado directamente el ataque registrado en territorio kuwaití.

El intercambio de ataques ocurre en un contexto de alta tensión, luego de que, durante la madrugada, Estados Unidos llevara a cabo lo que calificó como “ataques de autodefensa” contra posiciones iraníes en el sur del país, incluyendo instalaciones desde donde presuntamente se preparaban nuevos lanzamientos de drones.

La operación estadounidense se produjo cerca del estrecho de Ormuz, una zona clave para el tránsito energético mundial, lo que incrementa la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto.

En respuesta, Irán acusó a Washington de violar un frágil alto el fuego que se mantenía en la región y advirtió sobre represalias, mismas que se concretaron horas después con el ataque contra una base militar, cuya ubicación exacta aún no ha sido confirmada por las autoridades.


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