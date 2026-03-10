Podcast
Internacional

Israel ataca objetivos de Hezbolá con bombardeos en el Líbano

Con estas agresiones, se suman alrededor de 500 muertos y más de 1,300 heridos, con más de 600,000 personas desplazadas en este país

  • 10
  • Marzo
    2026

El Ejército de Israel lanzó este martes nuevos bombardeos contra infraestructura contra la milicia de Hezbolá.

Estas agresiones se registraron después de que el Ejército volviera a pedir previamente a los residentes de esta zona desalojar sus hogares.

La orden de desplazamiento, publicada por primera vez el pasado jueves y que Israel ha repetido en varias ocasiones, se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios.

Desde que Hezbolá decidiera sumarse a la guerra iniciada por Israel con el apoyo de Estados Unidos contra Irán, el principal objetivo del Ejército de Israel en Beirut ha sido la zona del Dahiye, considerado bastión del grupo libanés.

Sin embargo, la capital libanesa no ha sido el único punto bombardeado en el Líbano, debido a que zonas como el sur y el este también han sufrido sobre dichos ataques.

Con estas agresiones, se suman alrededor de 500 muertos y más de 1,300 heridos, con más de 600,000 personas desplazadas de este país.

 

 


Comentarios

Etiquetas:
