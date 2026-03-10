ONU negocia con EUA envío de combustible humanitario a Cuba

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para permitir el envío de combustible con fines humanitarios a Cuba, en medio de la grave crisis energética que atraviesa la isla.

Durante su conferencia diaria, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, explicó que el organismo dialoga con varios Estados miembros, incluido Washington, para asegurar que la ayuda pueda llegar sin obstáculos.

“Estamos en conversaciones con los Estados miembros, incluido Estados Unidos, para que la ayuda pueda entregarse sin obstáculos. Esto incluye el acceso a combustible con fines humanitarios”, señaló el funcionario.

Dujarric calificó las conversaciones con Washington como una “vía importante y fundamental” para enfrentar la situación y expresó confianza en que puedan llegar a un acuerdo.

Sistema de salud cerca de un punto crítico

El portavoz de la ONU advirtió que la crisis energética ya está afectando gravemente al sistema sanitario cubano.

Según explicó, los hospitales enfrentan frecuentes apagones y escasez de medicamentos esenciales, lo que ha alterado la atención de emergencias, servicios pediátricos, maternidad y tratamientos oncológicos.

Actualmente, alrededor de 60 mil pacientes con cáncer que requieren radioterapia y otros 12 mil que necesitan quimioterapia enfrentan dificultades para recibir tratamiento debido a los cortes de electricidad y la falta de recursos.

Falta de combustible afecta agua y alimentos

La escasez de combustible también impacta otros servicios básicos. De acuerdo con la ONU, casi un millón de personas depende del suministro de agua mediante camiones cisterna, que requieren combustible para operar.

Además, más del 80% de la infraestructura de bombeo de agua depende de la electricidad, lo que provoca interrupciones prolongadas en el suministro de agua potable.

La situación también complica la distribución de alimentos y la logística humanitaria, ya que la falta de combustible limita el transporte de suministros en todo el país.

Semanas antes, el coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, solicitó a Estados Unidos una excepción humanitaria que permita enviar petróleo y otros recursos energéticos para garantizar servicios esenciales en la isla.

El organismo internacional advirtió que la falta de combustible ya está afectando incluso la capacidad operativa de las agencias humanitarias en el país.

