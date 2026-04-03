Nueva opción de retiro para ricos: ¡Vivir en un crucero!

Una nueva tendencia entre jubilados de alto poder adquisitivo está transformando el concepto de retiro: dejar tierra firme para vivir de forma permanente en cruceros residenciales.

De acuerdo con Bloomberg, cada vez más adultos mayores optan por vender sus propiedades y mudarse al mar, atraídos por comodidad, servicios incluidos y, en algunos casos, ahorros frente a modelos tradicionales de retiro.

El caso de Sharon Lane, una maestra jubilada de 72 años ilustra este fenómeno.

Tras dejar su vida en California, vendió sus pertenencias y se mudó al crucero residencial Villa Vie Odyssey, donde asegura “haber encontrado el estilo de vida que buscaba: despertar frente al océano, sin preocuparse por tareas domésticas ni logística diaria”.

Este barco, lanzado en 2024, tiene capacidad para unos 650 residentes y planea recorrer el mundo de forma continua durante al menos 15 años.

En poco más de un año, su comunidad creció de 120 a 360 personas, con una edad promedio de 59 años.

Según sus operadores, dos tercios son jubilados o semijubilados, mientras que el resto trabaja de forma remota en sectores como finanzas o bienes raíces.

El auge de este modelo responde también a factores económicos.

En Estados Unidos, el costo promedio de una residencia independiente ronda los $3,145 dólares mensuales.

Mientras que en este tipo de cruceros es posible adquirir una cabina desde $130,000 dólares, con cuotas mensuales desde $2,000 que incluyen alimentos, limpieza y entretenimiento.

Para algunos, esto representa una alternativa financieramente viable, incluso más económica.

Además del factor costo, el atractivo radica en la experiencia integral.

Estos cruceros ofrecen servicios similares a comunidades de retiro de lujo: atención médica, actividades recreativas, centros de negocios y espacios sociales.

A ello se suman ventajas propias del turismo, como visitar múltiples destinos sin necesidad de empacar constantemente.

No obstante, el modelo también enfrenta retos.

Problemas técnicos, cambios de itinerario y la naturaleza finita de los barcos, que eventualmente serán retirados, forman parte de los riesgos.

Aun así, el interés continúa en aumento, impulsando nuevos proyectos de mayor lujo que podrían consolidar esta tendencia como una alternativa real en la industria global del retiro.

Comentarios