Tigres visita a Xolos con el objetivo de… ¡‘resucitar’!

En Tigres, que este viernes visita a Xolos a las 21:06 horas en el Estadio Caliente de Tijuana, en la Fecha 13 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, hay una noticia buena… y otra no tan buena.

La buena es que ayer jueves anunciaron la extensión de contrato de su director técnico argentino Guido Pizarro, quien seguirá en el banquillo felino hasta diciembre de 2028.

La no tan buena es que los auriazules viven el torneo corto con menos puntos hasta la Jornada 12, al comparar las recientes 10 campañas de la Primera División del futbol mexicano (hasta la Fecha 12 de cada una de ellas).

En este momento, el cuadro de San Nicolas de los Garza, Nuevo León, está en riesgo de salir de zona de Liguilla en el actual certamen del campeonato mexicano, ya que se ubica en el sitio siete de la Tabla General, con apenas 17 unidades, gracias a cinco victorias, par de empates y media decena de derrotas, con 18 goles a favor y 14 en contra, para una diferencia de goles positiva de +4.

Ficha

Futbol - Liga MX

Torneo Clausura 2026

Fase regular - Fecha 13

Xolos Vs. Tigres

Estadio Caliente

21:06 horas - Hoy

Fox Sports y Fox One

Entérate

Estos son los torneos cortos en los cuales Tigres ha registrado 17 o menos puntos hasta la Jornada 12 de la fase regular, así como la consecuencia al final de cada campaña:

Torneo Invierno 1997: 13 puntos… No calificó

Torneo Verano 1999: 16 puntos… No calificó

Torneo Invierno 1999: 13 puntos… No calificó

Torneo Verano 2000: 16 puntos… No calificó

Torneo Verano 2001: 14 puntos… Cuartos

Torneo Apertura 2002: 17 puntos… No calificó

Torneo Clausura 2004: 11 puntos… No calificó

Torneo Clausura 2005: 13 puntos… Cuartos

Torneo Apertura 2005: 17 puntos… Semifinal

Torneo Clausura 2006: 15 puntos… No calificó

Torneo Apertura 2006: 10 puntos… No calificó

Torneo Apertura 2007: 9 puntos… No calificó

Torneo Clausura 2008: 15 puntos… No calificó

Torneo Clausura 2009: 11 puntos… No calificó

Torneo Apertura 2009: 14 puntos… No calificó

Torneo Bicentenario 2010: 9 puntos… No calificó

Torneo Apertura 2010: 15 puntos… No calificó

Torneo Apertura 2012: 14 puntos… No calificó

Torneo Apertura 2013: 17 puntos… Cuartos

Torneo Clausura 2014: 14 puntos… No calificó

Torneo Clausura 2016: 17 puntos… Cuartos

Torneo Clausura 2017: 15 puntos… Subcampeón

Torneo Clausura 2021: 15 puntos… Repechaje

Torneo Clausura 2026: 17 puntos… ¿?

De 23 torneos, en 16 no calificó a la Liguilla.

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