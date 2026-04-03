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Deportes

Tigres visita a Xolos con el objetivo de… ¡‘resucitar’!

Al comparar los últimos 10 torneos cortos de Liga MX, hasta la Fecha 12, el actual es en el cual registran menos puntos, con solamente 17

  • 03
  • Abril
    2026

En Tigres, que este viernes visita a Xolos a las 21:06 horas en el Estadio Caliente de Tijuana, en la Fecha 13 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, hay una noticia buena… y otra no tan buena.

La buena es que ayer jueves anunciaron la extensión de contrato de su director técnico argentino Guido Pizarro, quien seguirá en el banquillo felino hasta diciembre de 2028.

La no tan buena es que los auriazules viven el torneo corto con menos puntos hasta la Jornada 12, al comparar las recientes 10 campañas de la Primera División del futbol mexicano (hasta la Fecha 12 de cada una de ellas).

En este momento, el cuadro de San Nicolas de los Garza, Nuevo León, está en riesgo de salir de zona de Liguilla en el actual certamen del campeonato mexicano, ya que se ubica en el sitio siete de la Tabla General, con apenas 17 unidades, gracias a cinco victorias, par de empates y media decena de derrotas, con 18 goles a favor y 14 en contra, para una diferencia de goles positiva de +4.

Ficha

Futbol - Liga MX
Torneo Clausura 2026
Fase regular - Fecha 13
Xolos Vs. Tigres
Estadio Caliente
21:06 horas - Hoy
Fox Sports y Fox One

Entérate

Estos son los torneos cortos en los cuales Tigres ha registrado 17 o menos puntos hasta la Jornada 12 de la fase regular, así como la consecuencia al final de cada campaña:

Torneo Invierno 1997: 13 puntos… No calificó
Torneo Verano 1999: 16 puntos… No calificó
Torneo Invierno 1999: 13 puntos… No calificó
Torneo Verano 2000: 16 puntos… No calificó
Torneo Verano 2001: 14 puntos… Cuartos
Torneo Apertura 2002: 17 puntos… No calificó
Torneo Clausura 2004: 11 puntos… No calificó
Torneo Clausura 2005: 13 puntos… Cuartos
Torneo Apertura 2005: 17 puntos… Semifinal
Torneo Clausura 2006: 15 puntos… No calificó
Torneo Apertura 2006: 10 puntos… No calificó
Torneo Apertura 2007: 9 puntos… No calificó
Torneo Clausura 2008: 15 puntos… No calificó
Torneo Clausura 2009: 11 puntos… No calificó
Torneo Apertura 2009: 14 puntos… No calificó
Torneo Bicentenario 2010: 9 puntos… No calificó
Torneo Apertura 2010: 15 puntos… No calificó
Torneo Apertura 2012: 14 puntos… No calificó
Torneo Apertura 2013: 17 puntos… Cuartos
Torneo Clausura 2014: 14 puntos… No calificó
Torneo Clausura 2016: 17 puntos… Cuartos
Torneo Clausura 2017: 15 puntos… Subcampeón
Torneo Clausura 2021: 15 puntos… Repechaje
Torneo Clausura 2026: 17 puntos… ¿?

De 23 torneos, en 16 no calificó a la Liguilla.


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