Israel en espera de 'luz verde' para reanudar guerra contra Irán

Israel afirmó este jueves que se encuentra en espera de la "luz verde" de Estados Unidos para reanudar la guerra contra Irán.

De acuerdo con un videomensaje difundido, el ministro de Defensa, Israel Katz, reiteró que devolverán a Irán a la "edad de piedra".

"Esperamos a la luz verde de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jameneí (...) y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía y electricidad y de la infraestructura económica nacional", afirma Katz.

Advirtió que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se encuentran listas para protegerse y con los objetivos designados.

El ministro añadió que Israel estaría a la espera de una eventual coordinación con Estados Unidos para futuras acciones, y sostuvo que el plan contempla, según sus palabras, "golpes devastadores" contra infraestructuras estratégicas iraníes.

También criticó al régimen iraní, al que acusó de represión interna y de actuar con dificultades de coordinación y comunicación en su estructura de mando.

Previamente, el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que Israel está preparado para "cualquier escenario", tanto de manera defensiva como ofensiva.

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