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Internacional

León XIV afirma que deben promover valores 'sin matar inocentes'

Animó sobre todo a 'continuar el diálogo por la paz, que participen, que se busquen todas las formas para la paz y que se respete el derecho internacional'

  • 23
  • Abril
    2026

El papa León XIV aseguró este jueves que hay que promover los valores en los que creemos, pero sin la muerte de tantos inocentes", al referirse a la guerra en Irán.

Durante la rueda de prensa brindada después de su gira por África, el sumo pontífice abogó por "promover un nuevo comportamiento basado en la cultura de la paz" porque se tiende a "resolver todo con la violencia y con la guerra y lo que hemos visto es que tantos inocentes han muerto".

Al respecto, citó la carta que le han enviado las familias de los niños iraníes que murieron en el primer día del ataque.

"Han perdido a sus hijos e hijas ... a niños", lamentó.

"Aunque no se sabe qué régimen hay después de los bombardeos de Israel y Estados Unidos", dijo el papa quien insistió en que la cuestión es "cómo promover los valores en los que creemos sin la muerte de tantos inocentes".

Animó sobre todo a "continuar el diálogo por la paz, que participen, que se busquen todas las formas para la paz y que se respete el derecho internacional" y, sobre todo, instó a que "los inocentes sean protegidos, lo que no ha pasado en varios lugares".

Confesó que lleva la foto de un niño musulmán al que fotografiaron durante su visita a Líbano con un cartel que decía "Bienvenido papa León" y que murió en uno de los últimos bombardeos de Israel.

"Cómo pastor no puedo estar a favor de la guerra por eso quiero animar a que se hagan todos los esfuerzos para una cultura de paz y no de odio y divisiones", añadió.

 


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