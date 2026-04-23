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Internacional

Capturan 37 miembros de 'Mexican Mafia' por redadas en California

De acuerdo con medios locales, esta pandilla funge como intermediaria entre los cárteles de la droga que distribuyen los productos ilícitos

  • 23
  • Abril
    2026

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció este jueves la captura de 37 presuntos miembros de la pandilla "Mexican Mafia" en Estados Unidos.

Durante las redadas registradas al sur de California, agentes del FBI llevaron a cabo la captura como parte de la denominada "Operación Paraíso de Gánsteres"

"OPERACIÓN PARAÍSO DE GÁNSTERES:

FBI de Los Ángeles ejecutó 30 redadas antes del amanecer, arrestando a 30 presuntos miembros de la Mafia Mexicana en el sur de California.

Presuntos asesinos, traficantes de drogas y extorsionadores, todos capturados.

Este grupo también es conocido como “La Eme”, la “banda de bandas”, conocida por controlar casi todas las pandillas callejeras hispanas en la región de California.

Bien hecho a nuestros agentes, grandes socios y equipos que ejecutaron de manera brillante.

Este @FBI continúa desmantelando operaciones violentas de pandillas en todo el país 🔥

De acuerdo con información, se incautaron 25 armas de fuego, miles de dólares en efectivo, cuatro kilos de fentanilo, 54 kilos de metanfetamina, tres kilos de cocaína, un kilo de heroína y 5 mil pastillas de fentanilo.

El fiscal de Los Ángeles, Bill Essayli, describió a la "Mexican Mafia" como "la banda más poderosa y prolífica que opera desde las prisiones estatales".

De acuerdo con medios locales, esta pandilla funge como intermediaria entre los cárteles de la droga que distribuyen los productos ilícitos de las organizaciones criminales en California y otros lugares. Además, impone estrictos impuestos sobre la venta de drogas ilícitas, extorsión, trata de personas, entre otras.

 

 

 


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