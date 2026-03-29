Israel impide celebrar misa de Domingo de Ramos en Jerusalén

Autoridades de Israel impidieron este domingo, a los líderes católicos entrar a la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar misa de Domingo de Ramos en Jerusalén.

A través de un comunicado conjunto, el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa dieron a conocer que esto ocurrió cuando el cardenal Pizzaballa y Fray Francesco fueron obligados a regresar cuando se dirigían hacia el inmueble eclesiástico.

"Fueron interceptados en el camino, mientras se desplazaban en privado y sin ningún rasgo de procesión o acto ceremonial, y se vieron obligados a regresar. Este incidente sienta un grave precedente y atenta contra la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, tienen la mirada puesta en Jerusalén”, alertaron.

En el documento, se señaló que este acto se considera como una gravedad histórica de un hecho sin precedentes.

"Por primera vez en siglos, a los líderes de la Iglesia se les impidió celebrar la Misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro”.

Israel impide celebrar Domingo de Ramos por cuestiones de seguridad

La policía israelí señaló que notificó a la Iglesia católica el sábado que no podía celebrarse ninguna misa el Domingo de Ramos por consideraciones de seguridad, la falta de acceso para vehículos de emergencia en los estrechos callejones de la Ciudad Vieja y la falta de refugio adecuado.

Por ello, el Patriarcado Latino indicó que la iglesia del Santo Sepulcro ha estado acogiendo misas que no están abiertas al público desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, y no estaba claro por qué la misa del domingo y el acceso de los dos sacerdotes eran diferentes.

“Es un día muy, muy sagrado para los cristianos y, en nuestra opinión, no había justificación para una decisión o una acción así”, subrayó Farid Jubran, portavoz del Patriarcado Latino de Jerusalén.

El Patriarcado canceló la procesión tradicional la semana pasada por motivos de seguridad, y ha celebrado misas limitadas a menos de 50 fieles en cumplimiento de las directrices del ejército israelí para la población civil.

Pizzaballa celebró misa en el cercano monasterio de San Salvador, una imponente iglesia de mármol situada junto a una escuela de música subterránea que el ejército israelí ha considerado un espacio seguro de refugio. Más tarde el domingo, Pizzaballa realizó una oración por la paz en el santuario Dominus Flevit, en el Monte de los Olivos, pero mantuvo su homilía centrada en Jesús y no mencionó el incidente de la mañana.

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