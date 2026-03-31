Papa León XIV espera que Trump reduzca violencia en Medio Oriente

El papa León XIV afirmó este martes que espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busque una manera de reducir la violencia en Medio Oriente.

"Me han dicho que el presidente Trump dijo que quería terminar la guerra. Espero que esté buscando una forma de reducir la cantidad de violencia, lo que sería una contribución significativa para frenar el odio que se está creando y aumentando constantemente en Oriente Medio y en otros lugares", señaló el pontífice estadounidense.

Durante la salida de su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice afirmó:

"Seguiré haciendo este llamado a todos los líderes del mundo: vuelvan a la mesa para hablar, busquemos soluciones a los problemas, busquemos formas de reducir la cantidad de violencia que estamos promoviendo".

Sobre la posibilidad de una tregua con motivo de la Pascua, el papa dijo que "ojalá" y que reza por ello, aunque añadió que "tal vez termina la guerra antes de Pascua".

"Continuamente hacemos un llamamiento a la paz, pero, por desgracia, muchas personas quieren promover el odio, la violencia y la guerra", lamentó.

El pontífice recordó que, en plena Semana Santa, el mundo debería vivir el tiempo "más santo y sacro del año", un periodo de reflexión que se ve empañado por el sufrimiento.

"Es un tiempo de paz, un tiempo de mucha reflexión, pero, como todos sabemos, de nuevo en el mundo, en muchos lugares, estamos viendo tanto sufrimiento, tantos muertos, incluso niños inocentes", aseguró. Te recomendamos: Papa León XIV clama por la paz en Domingo de Ramos

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