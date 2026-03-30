España cierra espacio aéreo con aviones implicados en guerra

España cerró este lunes su espacio aéreo a los aviones estadounidenses implicados en la guerra en Irán.

De acuerdo con la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo que supone otro paso en la oposición del gobierno español a la implicación de Estados Unidos e Israel en el conflicto en Medio Oriente.

"Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al Ejército americano ya las fuerzas americanas y por lo tanto ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán”, dijo Robles.

El gobierno de España, bajo Pedro Sánchez, ha sido la voz más contundente de Europa. Dicha administración instó a Estados Unidos, Israel e Irán a poner fin a la guerra, diciendo a principios de este mes:

“No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad”.

Después de que el Gobierno de Sánchez negara a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota y Morón, en el sur de España, el presidente Donald Trump amenazó con recortar el comercio con Madrid.

El episodio de tensión más reciente con Estados Unidos, ocurrió cuando el mandatario republicano lanzó amenazas comerciales contra el país europeo el año pasado, luego de que España anunció que su gobierno no aumentaría su gasto en defensa.

Sánchez también estuvo entre los críticos más vehementes de las acciones de Israel en su guerra en Gaza, lo que criticó las críticas del gobierno de Israel en varias ocasiones.

“Creo que todo el mundo sabe cuál es la posición española, es una posición muy clara”, dijo Robles, quien calificó la guerra en Irán de “profundamente ilegal y profundamente injusta”.

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