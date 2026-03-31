Ecuador destaca captura de más del 90% de líderes criminales

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este martes que alrededor de 90% de los líderes criminales fueron capturados con apoyo logístico y táctico de Estados Unidos.

Durante una entrevista, el mandatario ecuatoriano dio a conocer la cifra, la cual atribuye al cambio "estratégico" de sus fuerzas.

“Hemos capturado casi al 90% de las cabezas criminales que operaban en este país”, aseveró Noboa.

Entre las capturas destacó a los líderes delictivos como:

La ofensiva militar y policial ecuatoriana se produjo en el marco de la declaración de conflicto armado interno, que Noboa mantiene desde enero de 2024, en medio de una violenta arremetida de las bandas criminales que operan principalmente en las provincias costeras.

Ecuador destaca colaboración con EUA en lucha contra narcotráfico

Ecuador y Estados Unidos mantienen un estrecho intercambio de información para luchar contra el crimen organizado en aguas internacionales del océano Pacífico.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, los grupos del crimen organizado cuentan con varias embarcaciones que utilizan para el tráfico de droga.

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