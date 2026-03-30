Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
vaticano_israel_60a268b5d3
Internacional

Vaticano reclama a Israel por veto a cardenal en Jerusalén

El Vaticano expresó su pesar a Israel por la prohibición que impidió al cardenal Pizzaballa encabezar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

  • 30
  • Marzo
    2026

La Santa Sede manifestó su inconformidad ante Israel por la prohibición que impidió al cardenal Pierbattista Pizzaballa encabezar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, un episodio que generó tensión diplomática y críticas internacionales.

El reclamo fue transmitido directamente al embajador israelí ante el Vaticano, Yaron Sideman, durante una reunión encabezada por el secretario de Estado, Pietro Parolin, y el responsable de Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.

“Se ha expresado el pesar por lo ocurrido”, indicó el Vaticano en un comunicado oficial.

Lee la nota completa: Israel impide celebrar misa de Domingo de Ramos en Jerusalén

El incidente ocurrió durante las celebraciones del Domingo de Ramos, cuando las autoridades israelíes impidieron el acceso al Santo Sepulcro tanto a Pizzaballa como al patriarca Francesco Ielpo.

La decisión se tomó en medio de restricciones de seguridad que limitaban el aforo a 50 personas, derivadas del contexto de tensión regional por la guerra con Irán.

Sin embargo, el gesto fue calificado como inédito y generó una fuerte reacción por parte de la comunidad internacional y de autoridades eclesiásticas.

Vaticano pide explicaciones

Durante el encuentro diplomático, representantes de Israel ofrecieron aclaraciones sobre lo sucedido, mismas que fueron tomadas en cuenta por la Santa Sede.

Aun así, el Vaticano dejó claro su malestar por el episodio, al considerarlo un hecho “desafortunado” en un momento clave del calendario litúrgico cristiano.

Netanyahu da marcha atrás

La presión internacional obligó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a intervenir públicamente para revertir la decisión.

El mandatario anunció que se permitiría el acceso del cardenal a las celebraciones religiosas, en un intento por desactivar la controversia.

Acuerdo para Semana Santa

Tras el incidente, el Patriarcado Latino de Jerusalén confirmó que se alcanzó un acuerdo con las autoridades israelíes para garantizar el desarrollo de las celebraciones del Triduo Pascual.

“Los asuntos relativos a las celebraciones de la Semana Santa en la Iglesia del Santo Sepulcro han sido resueltos”, señaló el organismo religioso.

Acuerdo para Semana Santa

Tras el incidente, el Patriarcado Latino de Jerusalén confirmó que se alcanzó un acuerdo con las autoridades israelíes para garantizar el desarrollo de las celebraciones del Triduo Pascual.

“Los asuntos relativos a las celebraciones de la Semana Santa en la Iglesia del Santo Sepulcro han sido resueltos”, señaló el organismo religioso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_30_at_11_48_54_PM_6da5ad1ae3
Legaliza Israel pena de muerte contra el 'terrorismo palestino'
espana_cierra_espacio_aereo_aviones_guerra_c882c2664c
España cierra espacio aéreo con aviones implicados en guerra
catedral_metropolitana_de_monterrey_5bce367725
Catedral de Monterrey alista celebraciones de Semana Santa
publicidad

Últimas Noticias

AP_26084281098881_5338bb3056
Irán rechaza propuesta de paz de EUA y rechaza armisticio parcial
Captura_de_pantalla_2026_03_31_171821_45c813770b
Filtran supuesta “doble vida” del esposo de Kristi Noem
Whats_App_Image_2026_03_31_at_4_03_02_PM_bd129fd730
Impulsan gastronomía para Semana Santa en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
INFO_7_UNA_FOTO_4_fab45bf706
Cientos de familias disfrutan de 'La Playita de García'
publicidad
×