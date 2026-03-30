Vaticano reclama a Israel por veto a cardenal en Jerusalén

La Santa Sede manifestó su inconformidad ante Israel por la prohibición que impidió al cardenal Pierbattista Pizzaballa encabezar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, un episodio que generó tensión diplomática y críticas internacionales.

El reclamo fue transmitido directamente al embajador israelí ante el Vaticano, Yaron Sideman, durante una reunión encabezada por el secretario de Estado, Pietro Parolin, y el responsable de Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.

“Se ha expresado el pesar por lo ocurrido”, indicó el Vaticano en un comunicado oficial.

Lee la nota completa: Israel impide celebrar misa de Domingo de Ramos en Jerusalén

El incidente ocurrió durante las celebraciones del Domingo de Ramos, cuando las autoridades israelíes impidieron el acceso al Santo Sepulcro tanto a Pizzaballa como al patriarca Francesco Ielpo.

La decisión se tomó en medio de restricciones de seguridad que limitaban el aforo a 50 personas, derivadas del contexto de tensión regional por la guerra con Irán.

Sin embargo, el gesto fue calificado como inédito y generó una fuerte reacción por parte de la comunidad internacional y de autoridades eclesiásticas.

Vaticano pide explicaciones

Durante el encuentro diplomático, representantes de Israel ofrecieron aclaraciones sobre lo sucedido, mismas que fueron tomadas en cuenta por la Santa Sede.

Aun así, el Vaticano dejó claro su malestar por el episodio, al considerarlo un hecho “desafortunado” en un momento clave del calendario litúrgico cristiano.

Netanyahu da marcha atrás

La presión internacional obligó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a intervenir públicamente para revertir la decisión.

El mandatario anunció que se permitiría el acceso del cardenal a las celebraciones religiosas, en un intento por desactivar la controversia.

Acuerdo para Semana Santa

Tras el incidente, el Patriarcado Latino de Jerusalén confirmó que se alcanzó un acuerdo con las autoridades israelíes para garantizar el desarrollo de las celebraciones del Triduo Pascual.

“Los asuntos relativos a las celebraciones de la Semana Santa en la Iglesia del Santo Sepulcro han sido resueltos”, señaló el organismo religioso.

Acuerdo para Semana Santa

Tras el incidente, el Patriarcado Latino de Jerusalén confirmó que se alcanzó un acuerdo con las autoridades israelíes para garantizar el desarrollo de las celebraciones del Triduo Pascual.

“Los asuntos relativos a las celebraciones de la Semana Santa en la Iglesia del Santo Sepulcro han sido resueltos”, señaló el organismo religioso.

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