Buque ruso con 730,000 barriles de petróleo llega a Cuba

El buque ruso Anatoly Kolodkin atracó este martes en el puerto de Matanzas con un cargamento de 730 mil barriles de petróleo, marcando la primera llegada de un petrolero a la isla en tres meses, en medio de una profunda crisis energética.

El arribo se produce en un contexto de restricciones al suministro impulsadas por la política del presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración permitió el ingreso del barco pese a mantener un bloqueo energético sobre la nación caribeña.

La escasez de combustible ha agravado los apagones prolongados en Cuba, así como el desabasto de alimentos y medicinas. Incluso en Matanzas, ciudad clave por su cercanía con refinerías, se reportaron cortes de electricidad durante la madrugada del mismo día del arribo.

De acuerdo con estimaciones, el cargamento podría generar alrededor de 180 mil barriles de diésel, suficiente para cubrir la demanda nacional durante aproximadamente nueve o diez días.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, agradeció públicamente el apoyo de Rusia, destacando la importancia del suministro en medio de la crisis.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, calificó la situación como resultado de un “cerco” internacional, señalando el impacto de las sanciones sobre la población.

El petrolero ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido tras la guerra en Ucrania, lo que añade complejidad al envío.

Históricamente, Cuba ha dependido del crudo proveniente de Venezuela, pero estos suministros se detuvieron tras las recientes acciones de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro. A ello se suma la suspensión de envíos por parte de México, luego de amenazas arancelarias del gobierno estadounidense.

Aunque Trump aseguró recientemente que no tiene “ningún problema” con envíos puntuales por razones humanitarias, su administración mantiene sin cambios la política de sanciones.

El arribo del Anatoly Kolodkin fue observado por pescadores locales y ha generado expectativa entre la población, que enfrenta una de las peores crisis energéticas en años.

Comentarios