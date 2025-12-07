Israel prevé segunda fase de la tregua tras entrega de restos

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Israel y Hamas “muy pronto” pasarán a la segunda fase del alto al fuego, siempre que el grupo entregue los restos de Ran Gvili, el último rehén que permanece en Gaza desde 2023.

El anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa con el canciller alemán Friedrich Merz.

Netanyahu señaló que la segunda etapa, el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza, podría arrancar a finales de mes.

El plan contempla una fuerza internacional de seguridad y la creación de un gobierno palestino temporal supervisado por una junta internacional encabezada por Donald Trump.

Intercambio de restos y tensiones

La entrega del cuerpo de Gvili y la devolución por parte de Israel de 15 cuerpos de palestinos marcarían el cierre de la primera fase del plan estadounidense.

Hamas afirma que no ha podido recuperar todos los restos debido a los escombros que dejó la ofensiva israelí.

Israel acusa al movimiento de retrasar el proceso y ha amenazado con retomar las operaciones militares o limitar la ayuda humanitaria.

Un grupo de familiares de rehenes insistió en que no debe iniciarse la siguiente etapa del acuerdo mientras el cuerpo del joven policía no regrese a Israel.

Tercera fase: “desradicalizar” Gaza

Netanyahu adelantó que el gobierno israelí también contempla una tercera fase para “desradicalizar” Gaza, comparando el objetivo con procesos aplicados después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y Japón.

Alemania respalda a Israel

Merz reiteró que Alemania “siempre defenderá la existencia y seguridad de Israel” y dijo que su país ya coopera en la implementación de la segunda fase con personal en un centro de coordinación dirigido por Estados Unidos.

Añadió que Berlín mantiene su postura de que el reconocimiento de un Estado palestino debe ser el resultado final de un proceso político.

