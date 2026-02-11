Israel se une oficialmente a la 'Junta de Paz' de Donald Trump

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, formalizó este miércoles su incorporación a la llamada "Junta de la Paz", organismo impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una visita oficial centrada en la agenda de seguridad regional y el programa nuclear iraní.

La firma se realizó en la Casa Blair, residencia oficial para mandatarios extranjeros, durante un encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, previo a la reunión programada con Trump en la Casa Blanca.

Un organismo bajo liderazgo de Trump

La "Junta de la Paz" fue creada inicialmente para supervisar el plan de estabilización en la Franja de Gaza, aunque posteriormente amplió su alcance con la intención de intervenir en otros conflictos internacionales.

El organismo es presidido de manera vitalicia por Trump.

Algunos gobiernos aliados de Washington, como Argentina, ya se han sumado a la iniciativa, sin embargo varias naciones europeas han manifestado reservas, al considerar que podría restar protagonismo a instancias multilaterales como la ONU.

Met with U.S. Secretary of State @marcorubio at Blair House in Washington.



Ahead of my meeting at the White House with President Trump, I signed Israel’s accession as a member of the “Board of Peace.”



We will continue strengthening the unbreakable alliance between Israel and… pic.twitter.com/CJ4Lw92WdX — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 11, 2026

Viaje marcado por el tema Irán

La visita de Netanyahu, la séptima desde el inicio del segundo mandato de Trump, ocurre en un momento clave: Estados Unidos e Irán retomaron conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Israel ha insistido en que cualquier pacto debe incluir no solo límites estrictos al enriquecimiento de uranio, sino también restricciones al programa de misiles balísticos iraní y el fin del apoyo a milicias regionales como Hizbulá.

Teherán, por su parte, ha rechazado esas condiciones adicionales y sostiene que solo aceptará compromisos vinculados a su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones.

Comentarios