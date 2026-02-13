EUA envía un segundo portaaviones a Medio Oriente, según reportes

Estados Unidos reforzará su presencia militar en Medio Oriente con el envío del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, en un movimiento que eleva la presión sobre Irán en medio de las tensiones por su programa nuclear.

De acuerdo con una fuente citada por medios estadounidenses, el buque se sumará al USS Abraham Lincoln, que ya opera en el mar Arábigo junto con destructores equipados con misiles guiados. Con ello, Washington tendrá dos grupos de ataque de portaaviones activos en la región.

Presión directa a Teherán

El despliegue ocurre días después de que el presidente Donald Trump insinuara una nueva ronda de conversaciones con Teherán, sin embargo hasta ahora no se han concretado negociaciones formales, pese a intercambios indirectos en Omán.

El mandatario advirtió que no alcanzar un acuerdo sería “muy traumático” para Irán.

“Debería ocurrir rápido. Deberían aceptar muy rápido”, declaró al referirse a un posible pacto sobre el programa nuclear iraní.

La decisión también se da tras conversaciones entre Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien ha insistido en mantener la presión sobre la República Islámica, incluyendo su programa de misiles y su respaldo a grupos como Hamás y Hezbollah.

Cambio de estrategia

El USS Gerald R. Ford había sido enviado previamente al Caribe como parte de un refuerzo militar en el hemisferio occidental.

Ahora, su traslado a Medio Oriente representa un giro significativo, incluso frente a la estrategia de seguridad nacional que prioriza la región americana.

El buque inició su despliegue a finales de junio de 2025, por lo que su tripulación está cerca de cumplir ocho meses en operación, un periodo que podría extenderse dependiendo del desarrollo de los acontecimientos.

Por su parte, la Casa Blanca no emitió comentarios oficiales sobre el movimiento.

Tensión interna en Irán

Mientras tanto, Irán enfrenta una creciente presión interna. En los próximos días se cumplirán 40 días del fallecimiento de miles de personas tras la represión de protestas recientes, una fecha simbólica en la tradición islámica.

En distintas ciudades se han difundido imágenes de actos de duelo. En la provincia de Razavi Khorasan, en el cementerio de Mashhad, grupos de personas entonaron la canción patriótica “Ey Iran”, símbolo histórico que resurgió en momentos de tensión nacional.

