Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
frvbre_f5fe35836b
Tamaulipas

Buscan apoyo para llevar a niños con discapacidad a Zapopan

Al menos 20 menores con Parálisis Cerebral requieren ayuda para cubrir transporte y recibir sillas de ruedas personalizadas en abril

  • 17
  • Marzo
    2026

Un grupo de 20 niños con discapacidad busca llegar a Zapopan, Jalisco, los próximos 9 y 10 de abril para recibir sillas de ruedas personalizadas; sin embargo, requieren apoyo para cubrir los gastos de transporte y poder concretar este beneficio.

La solicitud fue realizada por Santiago Bladimir Grimaldo González, representante de la asociación “Esperanza en Movimiento”, quien señaló que el principal objetivo es que los menores con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) puedan acceder a estos apoyos que mejorarán significativamente su calidad de vida.

Explicó que el viaje contempla el traslado de los niños, sus tutores y personal voluntario, pero actualmente enfrentan dificultades para cubrir el costo del autobús, el cual asciende a 56 mil 956 pesos.

Ante esta situación, Santiago hizo un llamado a las autoridades para gestionar el apoyo necesario, destacando que su intención es llegar a Zapopan para cumplir con la entrega de estas sillas de ruedas, evitando que los menores pierdan esta oportunidad por falta de recursos.

fref.JPG

La asociación, con sede en Tamuín, San Luis Potosí, ha realizado esta labor de manera constante, enfocándose en apoyar a niños con discapacidad, particularmente aquellos que padecen Parálisis Cerebral Infantil.

Finalmente, reiteraron la importancia de sumar esfuerzos para garantizar el traslado, subrayando que este tipo de apoyos representa un cambio significativo en la vida de los menores beneficiados y sus familias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

3ffe2844_a5dd_4e3a_9072_649146009d56_7d92b86ad0
Premian en Coahuila proyecto de calzado inclusivo infantil
publicidad

Últimas Noticias

macron_nombra_francia_libre_portaaviones_11576f94d1
Macron nombra 'Francia Libre' a próximo portaaviones nuclear
reforma_judicial_ip_ce7d1a4c37
Presenta IP su propia reforma judicial en el Congreso
EH_UNA_FOTO_2026_03_18_T124548_172_d4bbb5f302
Niall Horan anuncia nuevo álbum ‘Dinner Party’ para 2026
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×