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Internacional

Apagón en Cuba subraya su crisis económica: Marco Rubio

Aunque Cuba produce el 40% de su petróleo y ha estado generando su propia electricidad, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda

  • 17
  • Marzo
    2026

Ante los cortes de energía eléctrica generados en este tercer apagón registro en Cuba, subraya la profundización de las crisis energética y económica de la isla, según lo mencionó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La electricidad se restablecía lentamente en hospitales y para algunos de los 11 millones de habitantes de la isla, pero las autoridades advirtieron que su deteriorada red eléctrica podría fallar de nuevo.

Durante una reunión el martes en el Despacho Oval con el primer ministro de Irlanda, Rubio respondió que la isla “tiene una economía que no funciona en un sistema político y gubernamental. No pueden arreglarlo”.

“Así que tienen que cambiar drásticamente.

Lo que anunciaron ayer no es lo suficientemente dramático. No va a arreglarlo”.

El gobierno de Trump exige que La Habana libere a los presos políticos y avance hacia la liberalización política y económica a cambio de levantar las sanciones. Trump también ha planteado la posibilidad de una “toma amistosa de Cuba”.

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Aunque Cuba produce el 40% de su petróleo y ha estado generando su propia electricidad, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, mientras su red eléctrica sigue desmoronándose.

Los medios estatales informaron que para el lunes en la noche, se había restablecido la electricidad para el 5% de los residentes de la capital, lo que representa alrededor de 42,000 clientes.

En tanto, el Ministerio de Energía y Minas reportó que se produjo una “desconexión completa” del sistema eléctrico del país, y señaló que no hubo fallas en las unidades que estaban operando cuando colapsó la red.


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