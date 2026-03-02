Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Ayuntamiento de Altamira impulsa recaudación Predial

En una semana, se han distribuido más de tres mil notificaciones en sectores como Miramar y distintas colonias del municipio, en coordinación con Tesorería

  • 02
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la recaudación municipal, el Ayuntamiento de Altamira implementa una estrategia de notificación personalizada para contribuyentes del impuesto Predial.

La secretaria de Bienestar Social, Blanca Leticia Guzmán Hinojosa, informó que se entregan cartas tanto de reconocimiento a quienes están al corriente, como invitaciones formales a ciudadanos que presentan rezago.

En una semana, se han distribuido más de tres mil notificaciones en sectores como Miramar y distintas colonias del municipio, en coordinación con Tesorería.

 La funcionaria explicó que el recurso recaudado se reinvierte directamente en obras y servicios públicos, como parte del programa municipal que garantiza que lo pagado por los ciudadanos regrese en beneficios para sus propias colonias.


