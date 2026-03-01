Escobedo cierra festival rumbo al Mundial 2026

Entre acordes de freestyle norteño y el pulso vibrante del “Chúntaros Style”, Escobedo cerró con broche de oro el festival “Goles de Cabeza: Pensar en Fútbol”, donde el balompié se transformó en pensamiento y fiesta cultural.

En la llamada Capital de la Transformación de Nuevo León se desplegó una auténtica celebración durante siete días, periodo en el que se realizaron más de 40 actividades en siete sedes del área metropolitana.

Periodistas reconocidos, ex futbolistas de talla internacional, jugadores locales y especialistas participaron en el encuentro cultural para compartir experiencias, análisis y pasión, demostrando que el futbol también se piensa y se dialoga.

Este domingo, Escobedo dejó claro que el balón no solo rueda en la cancha: también circula en las ideas, se pinta en murales, se debate en libros y se canta a todo pulmón.

Andrés Mijes destaca impacto social del festival

El alcalde Andrés Mijes, junto a Yesi de Mijes, presidenta del DIF Municipal, y acompañado de su familia, bajó el telón de una semana en la que cultura y balompié jugaron en el mismo equipo para dar la bienvenida al Mundial 2026.

En su mensaje, el edil subrayó que el festival evidenció que cuando el balón rueda, la ciudad crece para todos.

"Sé que ustedes y yo estamos listos para saltar a la cancha y ganar".

"Porque cuando un pueblo tiene identidad, reglas claras, seguridad y comunidad, no solo organiza un festival o un mundial, construye historia, construye el mejor Nuevo León de la historia".

El munícipe explicó que la "4T Norteña futbolera" se sostiene en dos piernas firmes y en un balón monumental: el Capitalismo Social norteño, modelo en el que —dijo— la empresa juega, la comunidad anota y el bienestar marca el resultado final.

Señaló que producir y compartir no se contradicen, sino que avanzan en la misma dirección, en acciones alineadas a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Gran Silencio pone el ritmo al cierre

A las ocho de la noche, la “pura sabrosura” se apoderó del escenario cuando el icónico grupo regiomontano El Gran Silencio convirtió la Plaza Principal en una pista colectiva con su inconfundible estilo.

Temas como Dormir Soñando, Tonta canción de amor, Cumbia Lunera y Super Riddim Internacional encendieron la noche y pusieron a bailar a familias enteras, cerrando con ritmo una semana de reflexión y celebración.

Previamente, el periodista y escritor Juan Villoro presentó sus libros, donde el futbol dialoga con la cultura contemporánea y se convierte en espejo social.

Con el silbatazo final del festival, el municipio dejó claro que el Mundial 2026 no se espera sentado, sino que se construye jugando en equipo y pensando en grande.

