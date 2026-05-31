Irán no aceptará ningún acuerdo con EUA sin resultados tangibles

Irán aseguró este domingo que no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra sin obtener “resultados tangibles”.

Esto ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que no tiene prisa por firmar un "buen acuerdo" con Teherán.

El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, recalcó que no aceptarán ningún pacto hasta que se garanticen sus derechos.

El también excomandante de la Guardia Revolucionaria, sostuvo que “los logros obtenidos” por el país en el campo de batalla deben traducirse ahora en “beneficios políticos y jurídicos” mediante la diplomacia.

“Mientras no estemos seguros de que hemos obtenido los derechos del pueblo iraní, no aprobaremos ningún acuerdo” subrayó.

Donald Trump asegura que no tiene prisa por lograr un buen acuerdo

Estas declaraciones se produjeron después de que Trump afirmara anoche en una entrevista que no tiene prisa por lograr un “buen acuerdo” de paz con Irán.

Advirtió que si no consigue el acuerdo que desea, volverá a atacar a la República Islámica.

“Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa (...) Si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato”, aseguró.

Irán afirmó reiteradamente que su prioridad en las negociaciones que mantiene con Estados Unidos es el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura de Ormuz.

De acuerdo con el portal estadounidense Axios, el borrador del acuerdo que siguen negociando las partes establece un plazo de 60 días desde la firma del acuerdo de paz para negociar los compromisos nucleares de Irán y el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos.

Según el medio, los primeros asuntos a tratar serán la gestión de las reservas iraníes de uranio enriquecido y la imposición de límites a futuros procesos de enriquecimiento.

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