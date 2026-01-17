Podcast
Internacional

Justicia de EUA investiga a líderes de Minnesota por ICE

El Departamento de Justicia abrió una investigación contra el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey por presunta obstrucción a agentes migratorios

  17
  Enero
    2026

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, inició este viernes una investigación contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, por un presunto obstáculo a la labor de agentes federales de migración.

Ambos funcionarios fueron citados por la fiscalía a 10 días del tiroteo mortal ocurrido en Mineápolis, en el que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a la ciudadana estadounidense Renee Good, según reportes de medios locales.

La investigación busca determinar si declaraciones públicas de Walz y Frey, en las que rechazaron la presencia de ICE en el estado, podrían constituir una interferencia en funciones policiales federales.

Cruce de acusaciones

Walz y Frey denunciaron haber sido excluidos de la investigación del homicidio y expresaron su preocupación por la imparcialidad del proceso.

696afeb68452b.jpeg

En contraste, funcionarios de la administración Trump acusaron a los líderes demócratas de Minnesota de corrupción y falta de fiabilidad en el manejo del caso.

Tensión legal y política

La controversia se intensifica luego de que el fiscal general de Minnesota presentara una demanda contra el gobierno federal, al considerar que el incremento de agentes migratorios representa una “invasión federal” y vulnera la soberanía estatal.

03309c46c11acdf6d4e6f36ffeb79a1a038265d1w.jpg

La legislación invocada contempla el delito de conspiración para obstruir investigaciones federales.

Advertencia de Trump

Trump reiteró que intervendrá en Minnesota para contener las protestas contra ICE “si se ve obligado”, y aseguró que lo hará “de forma rápida y eficaz”.

El conflicto se agrava tras otro incidente ocurrido el miércoles, cuando un agente de ICE hirió de bala a un inmigrante venezolano durante un operativo en Mineápolis.


