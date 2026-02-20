Podcast
Internacional

La ONU advierte sobre señales de 'genocidio' en Sudán

Misión de Investigación en Sudán publicó un informe en el que denuncian la posible comisión de genocidio durante la reciente toma de la ciudad de Al Fasher

  • 20
  • Febrero
    2026

Miembros de la Misión de Investigación en Sudán publicaron un informe en el que denuncian la posible comisión de genocidio durante la reciente toma de la ciudad de Al Fasher, en la región de Darfur.

En una rueda de prensa, los expertos señalaron que mantienen contactos con las partes implicadas en el conflicto con el objetivo de persuadirlas para que pongan fin a casi tres años de guerra y abusos.

“Ya basta, hemos llegado a un genocidio”, afirmó Mona Rishmawi, una de las tres integrantes de la misión independiente, quien advirtió que la red de actores externos que suministra armas y financiamiento al conflicto sudanés es “compleja” y “se está expandiendo”.

Por su parte, el presidente de la misión, Mohamed Chande Othman, adelantó que están solicitando información a varios Estados sobre su posible implicación —o la de compañías y entidades vinculadas— en la guerra.

Además, la misión reiteró su llamado para imponer un embargo de armas a Sudán, así como sanciones específicas, cooperación total con la Corte Penal Internacional y la aplicación de la jurisdicción universal contra los comandantes mencionados en el informe, quienes, según Rishmawi, “viajan por todo el mundo”.

El documento concluye que durante el asedio de 18 meses a Al Fasher y la matanza posterior a su toma en octubre por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), se cometieron crímenes que podrían constituir genocidio contra minorías no árabes, en particular los pueblos zaghawa y fur.

La misión presentará formalmente sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la próxima semana, durante su 61.ª sesión, que se celebrará en Ginebra del 23 de febrero al 31 de marzo.


