Alcanza México nuevo récord exportador hacia Estados Unidos

México mostró su fortaleza como potencia exportadora hacia Estados Unidos al cerrar el último año con un nuevo récord en este tema.

Y es que, durante todo 2025, el país registró envíos por $534,900 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 5.8%, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos dadas a conocer este jueves.

El dinamismo exportador no solo permitió alcanzar un nuevo máximo histórico, sino que afianzó a México como el principal proveedor de bienes a la economía estadounidense, con una participación de 15.7% del total de las importaciones de ese país.

En el mismo periodo, Canadá alcanzó una cuota de 11.2% y China de 9.0%.

Los expertos destacan que dicho desempeño confirma la creciente integración productiva que existe bajo el marco del T-MEC y la reconfiguración de cadenas globales de suministro, que han favorecido la relocalización de manufacturas hacia territorio mexicano.

Otro dato relevante muestra que el flujo comercial fue bidireccional y también rompió sus propias marcas.

Prueba de ello es que, en cifras acumuladas de enero a diciembre de 2025, las exportaciones de Estados Unidos hacia México totalizaron $338,000 millones de dólares, con lo que el país se convirtió en el principal destino de los envíos estadounidenses, superando a Canadá, que recibió $336,500 millones de dólares.

Los especialistas señalaron que los datos, como principal proveedor y como principal cliente, reflejan la profundidad del intercambio bilateral y el grado de dependencia industrial entre ambas economías.

“Las importaciones desde México representaron el 15.66% de las importaciones totales de Estados Unidos, aumentando desde la representación de 2024 de 15.48%, siendo la mayor participación en registro para un año completo para México".

"El país ha ganado 2.25 puntos porcentuales de participación de las importaciones totales de Estados Unidos desde 2016, ubicándose en la tercera posición de los países que más participación han ganado hasta la fecha”, explicó Grupo Financiero Base a través de un análisis.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) subrayó que, a nivel de capítulos del Sistema Armonizado, México es el principal destino para el 25% de los sectores económicos de Estados Unidos y figura como el segundo mercado más importante en el 50% de ellos.

Diciembre también fue histórico

El mes de diciembre también marcó la diferencia en este tema, al marcar una tendencia expansiva.

Los datos publicados evidenciaron que las exportaciones mexicanas de mercancías hacia Estados Unidos sumaron $42,400 millones de dólares, monto que representó la cifra más alta registrada para un mes similar desde el inicio de la serie estadística, con un crecimiento anual de 8 por ciento.

Al consolidarse estos resultados, México acaparó 15% del total de las importaciones estadounidenses registradas en el último mes del año, superando nuevamente a Canadá, que alcanzó una participación de 11.3%, y a China, que concentró el 8.8% de las compras que hizo Estados Unidos en el periodo.

