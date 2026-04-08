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Nuevo León

Resalta Waldo Fernández importancia de México en economía de EUA

En el foro 'Jóvenes rumbo a la renegociación del T-MEC', el senador destacó que la eficiencia productiva del país es el motor de la competitividad en América

  • 08
  • Abril
    2026

En el marco del foro “Jóvenes rumbo a la renegociación del T-MEC”, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, aseguró que México ha dejado de ser un simple socio comercial para convertirse en un pilar estratégico que garantiza la estabilidad económica y la competitividad de toda América del Norte.

Ante un auditorio de 80 jóvenes provenientes de diversos estados de la República, el legislador subrayó que la integración actual es tan profunda que la eficiencia de las cadenas productivas mexicanas juega un rol determinante incluso en la política monetaria del país vecino.

“Tenemos una integración económica tan importante con los Estados Unidos que nosotros les ayudamos a frenar su inflación. México ayuda a mantenerla controlada porque nuestras cadenas productivas son sumamente eficientes”, afirmó Fernández.

Una integración que va más allá del comercio

El senador explicó que el contexto geopolítico actual ha favorecido a México, colocándolo en una posición de fortaleza de cara a las próximas revisiones del tratado. Según Fernández, el país no solo compite en el mercado global, sino que resuelve y sostiene procesos industriales críticos para que Estados Unidos mantenga su hegemonía económica mundial.

Para ilustrar este nivel de sincronización, el senador citó el caso de éxito de una planta en Nuevo León:

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  • Proceso: Fabricación de cabezas de aluminio para motor.

  • Logística: Las piezas producidas por la mañana son instaladas en vehículos en líneas de montaje estadounidenses apenas al día siguiente.

  • Impacto: Esto demuestra una velocidad y coordinación que posiciona a la región como un bloque sólido frente a otros mercados internacionales.

El futuro en manos de la juventud

Fernández enfatizó que la defensa del T-MEC no es solo un tema de aranceles, sino de proteger empleos, inversiones y el crecimiento a largo plazo. En este sentido, hizo un llamado a las nuevas generaciones a involucrarse activamente en la conversación técnica y política del acuerdo.

“Hablar del T-MEC con los jóvenes es hablar del México que viene. De un país que ya entendió su peso estratégico y que tiene que defenderlo con inteligencia, preparación y carácter”, concluyó.

 


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