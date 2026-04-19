Balean a cinco personas en zona cercana a Universidad de Iowa

Al menos cinco personas perdieron la vida después de que una pelea terminara en un tiroteo cerca del campus de la Universidad de Iowa.

De acuerdo con la policía de Iowa City, varias víctimas fueron trasladadas a hospitales por lesiones de bala, de las cuales una se encontraba en estado crítico.

Agentes respondieron a informes de una riña en el centro de Iowa City, cerca de un paseo peatonal lleno de bares y restaurantes, cuando escucharon disparos, indicó la policía.

La presidenta de la universidad, Barbara Wilson, declaró que tres estudiantes resultaron heridos y que había apoyo disponible para la comunidad del campus.

"Mientras esperamos información adicional, estoy pensando en estos estudiantes y sus familias, amigos y todas las personas que se preocupan por ellos. Los tengo muy presentes en mis pensamientos, junto con todos en nuestra comunidad que están sufriendo o se sienten conmocionados en este momento", exclamó la directora.

Por su parte, la gobernadora Kim Reynolds condenó los hechos al ofrecer asistencia estatal para la investigación.

“Este acto de violencia sin sentido ha devastado a la comunidad universitaria ya nuestro estado.”

La universidad emitió varias alertas, en las que aconsejó a los estudiantes mantenerse alejados de la zona.

Tiroteo deja nueve menores sin vida en Louisiana, EUA

Alrededor de ocho niños y un adolescente de 14 años perdieron la vida a causa de un tiroteo registrado durante la madrugada de este domingo en Louisiana, Estados Unidos.

Al menos 10 personas recibieron disparos durante el incidente, por lo que las autoridades informaron que el sospechoso logró darse a la fuga.

Aquí te presentamos la nota completa: Tiroteo deja nueve menores sin vida en Louisiana, EUA

Comentarios