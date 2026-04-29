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Internacional

Líbano espera que EUA estipule fecha para negociar con Israel

Aseguró que la única vía para que Israel obtenga la seguridad que busca es a través de conversaciones de paz, pero argumentó que deben parar con los ataques

  • 29
  • Abril
    2026

Líbano afirmó este miércoles que se encuentra en espera de que Washington comunique la fecha para comenzar las negociaciones con Israel.

El presidente Joseph Aoun indicó que las tropas israelíes deberán primero adherirse "totalmente" al cese de hostilidades en vigor.

"Ahora estamos esperando una fecha por parte de Estados Unidos para iniciar las negociaciones", afirmó en un comunicado.

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Aseguró que la única vía para que Israel obtenga la seguridad que busca es a través de conversaciones de paz, pero argumentó que "debe primero implementar totalmente el cese de hostilidades antes de seguir adelante con las negociaciones".

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Tras dos reuniones con embajadores en Washington, entró en vigor una tregua acordada por el Líbano e Israel con el objetivo de allanar el camino al inicio de negociaciones directas entre ambos países.

Sin embargo, Israel continúa atacando el territorio libanés.

"Hay muchas dificultades obstaculizando nuestros esfuerzos para lograr la estabilidad y estamos trabajando lo más posible para mitigar las consecuencias de los ataques contra el Líbano. Estamos llevando a cabo contactos exhaustivos al respecto, ya que los ataques israelíes no pueden continuar incesantemente tras la declaración del alto el fuego", sentenció este miércoles el presidente.

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Afirmó que las autoridades libanesas no están escatimando esfuerzos para alcanzar una solución al actual 'statu quo' e insistió en que la mejor fórmula para proteger la frontera es expandir la presencia estatal a todo el sur del Líbano.


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