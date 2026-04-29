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Nuevo León

Más de 100 denuncias y 10 audiencias programadas por Proyectos 9

Ante esta situación, las autoridades llevan a cabo un análisis individual de cada caso para determinar el curso legal correspondiente

  • 29
  • Abril
    2026

El caso conocido como Proyectos 9 sigue tomando fuerza en Nuevo León, donde la Fiscalía General de Justicia ha rebasado las 100 denuncias presentadas por personas que aseguran haber sido afectadas, mientras se alistan audiencias clave para avanzar en el proceso penal.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, informó que en días recientes más víctimas acudieron ante la autoridad para formalizar sus querellas, lo que incrementó el número total de denuncias.

Fiscalía supera las 100 denuncias por Proyecto Nueve

Ya estamos superando la centena. Personas se sumaron recientemente a denunciar”, indicó el funcionario al referirse al crecimiento del caso.

Asimismo, detalló que para la próxima semana se tienen previstas 10 audiencias ante el Poder Judicial, solicitadas por el Ministerio Público, con el objetivo de formular imputaciones relacionadas con al menos 20 denuncias que ya se encuentran integradas.

“Son 10 audiencias en las que se pretende imputar hechos atribuidos por 20 denuncias. No descartamos que se puedan pedir otras audiencias más”, explicó.

Investigación compleja por diversidad de casos

Orozco reconoció que el expediente presenta un alto grado de complejidad, debido a que las víctimas reportan distintos tipos de afectaciones, que van desde daños patrimoniales y perjuicios hasta intereses y montos pactados en moneda extranjera.

Ante esta situación, las autoridades llevan a cabo un análisis individual de cada caso para determinar el curso legal correspondiente.

El vicefiscal también señaló que aún se define la estrategia jurídica, ya que se evalúa si las investigaciones se concentrarán en una sola carpeta o si se procederá mediante procesos separados.

“Aún es pronto para responder. Hay reuniones al interior del cuerpo directivo con los ministerios públicos que llevan las investigaciones para decidir la estrategia del litigio”, comentó.

No descartan múltiples procesos judiciales

El funcionario subrayó que el caso involucra a múltiples víctimas, varios señalados y diversas conductas, por lo que no se descarta que se establezcan uno o varios objetivos procesales en función de las pruebas recabadas.

En cuanto a los recursos legales promovidos por algunos de los involucrados, explicó que uno de ellos acudió a instancias federales al argumentar la existencia de una supuesta orden de aprehensión, aunque aclaró que esto no frena las indagatorias en curso.

La Fiscalía reiteró que continuará recibiendo denuncias y avanzando en las investigaciones, con el propósito de llevar el caso ante los tribunales y buscar justicia para las personas afectadas.


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